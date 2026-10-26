Nueva York destina $8.3 millones a bancos de alimentos ante recortes de SNAP

Nueva York otorgará $8.3 millones a 59 bancos de alimentos y organizaciones de asistencia alimentaria para ampliar almacenes, renovar instalaciones y mejorar la distribución de comida. La inversión busca fortalecer la red de apoyo ante los recortes federales a programas de nutrición.

Cómo se utilizará el dinero

Los recursos forman parte de NY PLATES, un programa estatal cuyo nombre en inglés es New York Providing Local Access to Essential Sustenance.

Las subvenciones financiarán mejoras como cámaras frigoríficas, congeladores, vehículos de reparto y equipos para manejar alimentos.

También permitirán renovar edificios y ampliar espacios de almacenamiento.

El programa es administrado por la Autoridad de Construcción de Instalaciones del Estado de Nueva York, conocida como DASNY, en colaboración con la división de nutrición del Departamento de Salud estatal.

Las organizaciones seleccionadas operan en las diez regiones del estado.

El contexto de los recortes alimentarios

Según informó Times Union, casi 273,000 neoyorquinos han perdido acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, desde julio de 2025, cuando el presidente Donald Trump firmó la ley One Big Beautiful Bill Act.

SNAP ayuda a hogares con ingresos limitados a comprar alimentos. Los bancos de alimentos y las organizaciones comunitarias constituyen otra vía de apoyo para quienes enfrentan dificultades para conseguir comida.

“Ningún neoyorquino debería tener que preocuparse por saber de dónde vendrá su próxima comida”, declaró Hochul.

“Mientras Washington recorta programas esenciales de asistencia alimentaria, Nueva York está dando un paso adelante para ayudar a las organizaciones de las que las familias dependen todos los días”, añadió.

Qué proyectos recibirán apoyo

En la Región Capital, las adjudicaciones suman casi $1 millón.

El Regional Food Bank of Northeastern New York, ubicado en Latham, recibirá $400,000 para mejorar el techo, las instalaciones de refrigeración y congelación y su capacidad de almacenamiento.

Capital Roots Inc., en Troy, obtendrá cerca de $121,000 para equipo nuevo.

Otras organizaciones de los condados de Albany y Saratoga utilizarán sus apoyos para renovar instalaciones o adquirir vehículos, congeladores y equipos para manejar alimentos.

En el valle medio del Hudson, el financiamiento ronda los $970,000.

Kinyan Torah, en el condado de Orange, destinará $125,000 a comprar e instalar equipo para ampliar la preparación y distribución de comidas kosher, elaboradas conforme a las normas alimentarias judías.

Grace Episcopal Church instalará una cámara frigorífica y un congelador de acceso interior para aumentar el almacenamiento en sus instalaciones de Middletown.

Las organizaciones del valle del Mohawk y North Country recibirán, en conjunto, aproximadamente $368,000.

Qué se espera de las mejoras

“Los bancos de alimentos y las organizaciones de asistencia alimentaria de emergencia son pilares de las comunidades locales de todo el estado, al garantizar que ninguna familia pase hambre”, expresó el comisionado estatal de Salud, James McDonald.

“Estas inversiones ayudarán a fortalecer las organizaciones de las que los neoyorquinos dependen para recibir asistencia alimentaria”, añadió.

El equipamiento y las renovaciones buscan que esas entidades puedan conservar más productos y distribuirlos de manera más eficiente entre las comunidades que atienden.

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