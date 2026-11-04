El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este miércoles 4 de noviembre

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 4 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 66 durante la primera mitad de la jornada y del 15 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:26 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:41 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá cielos cubiertos con probabilidad de alguna llovizna. La temperatura máxima estimada será de 55 grados Fahrenheit (13 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 45 (7ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 60% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima