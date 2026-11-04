NYC ofrece adaptaciones gratuitas en casa para prevenir caídas de adultos mayores

Una caída aparatosa en el baño o un tropiezo en un pasillo pueden comprometer la independencia de un adulto mayor e incluso su vida. Precisamente ante el reporte constante de estas incidencias en la Gran Manzana, el Departamento para las Personas Mayores de la Ciudad de Nueva York (NYC Aging) ofrece un programa de intervenciones y adaptaciones gratuitas en viviendas, que incluye la instalación de barras de apoyo, mejoras de iluminación y equipos para facilitar el uso del baño y la ducha, lo cual permite reducir al máximo estos riesgos.

Se trata del Programa de Modificación de Viviendas para Adultos Mayores, administrado por esta agencia municipal con financiamiento del Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el cual busca todas las adaptaciones posibles para que sus participantes permanezcan seguros en sus hogares.

“Sentirse seguro y tener la posibilidad de seguir viviendo en el propio hogar es un aspecto fundamental para envejecer en el lugar donde uno reside. Este programa sigue ayudando a las personas mayores a vivir donde prefieren: en sus propias comunidades. Cuando recibimos una solicitud, nuestro personal se encarga de recopilar la información necesaria para evaluar el domicilio”, destacó la Dra Lisa Scott-McKenzie, comisionada de NYC Aging.

Esta iniciativa responde a un problema con consecuencias graves. El Departamento de Salud de Nueva York identifica las caídas como la principal causa de muertes por lesiones, hospitalizaciones y visitas a emergencias entre las personas de 65 años o más. Sus efectos pueden incluir pérdida de movilidad y necesidad de rehabilitación o cuidados prolongados.

Miles de emergencias cada año

En Nueva York, las caídas entre adultos mayores ocasionan aproximadamente 30,500 visitas a emergencias, 16,600 hospitalizaciones y 300 muertes al año, según las estimaciones publicadas en el portal municipal de datos ambientales y de salud.

Más de la mitad de las hospitalizaciones relacionadas con caídas en este grupo corresponde a incidentes ocurridos en casa. Las superficies resbaladizas, la iluminación insuficiente, las alfombras sueltas y los pisos irregulares figuran entre los peligros identificados.

“Las caídas no deberían ser una parte normal del envejecimiento”, advierte el portal municipal.

Asimismo, se refiere que el invierno agrega riesgos fuera del hogar. Ante la nieve o hielo, el Departamento de Salud municipal recomienda usar zapatos o botas resistentes y caminar con precaución. Las adaptaciones ofrecidas por NYC Aging, sin embargo, se concentran en la vivienda.

La otra recomendación es mantener contacto regular con quienes viven solos. La guía municipal para cuidadores aconseja llamadas o visitas diarias para ayudar a la persona a prepararse y mantenerse segura si ocurre una caída.

Un plan para cada hogar

El acceso a este tipo de servicios comienza con una visita de un terapeuta ocupacional con licencia, quien evalúa las necesidades del residente, luego se elabora un plan personalizado. Luego un contratista autorizado instala las mejoras y se realiza una visita posterior para comprobar que respondan a las necesidades del participante, de acuerdo a la página web oficial de esta agencia municipal.

Las intervenciones pueden incluir barras de apoyo, pasamanos, elevadores para inodoros, sillas de ducha, rampas temporales y mejoras de iluminación. Hay que aclarar que no se trata de una remodelación general: las adaptaciones están dirigidas a mejorar la accesibilidad y reducir el riesgo de caídas.

Un peligro extendido por todo el país

Un análisis de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) basado en la encuesta de 2020 encontró que el 27.6% de los adultos mayores había reportado al menos una caída durante los 12 meses anteriores. El porcentaje fue mayor entre las mujeres, con 28.9%, que entre los hombres, con 26.1%.

La frecuencia varió entre estados, pero incluso en Illinois, que registró la menor estimación ajustada por edad de ese análisis, aproximadamente uno de cada cinco adultos mayores había sufrido una caída. Son resultados históricos de 2020, publicados en 2023, y no mediciones de 2026.

Además de hacer más segura la vivienda, las autoridades de salud recomiendan hablar con el proveedor médico sobre caídas anteriores, revisar los medicamentos que pueden afectar el equilibrio y realizar ejercicio adecuado para fortalecer músculos y mejorar la estabilidad.

¿Cómo iniciar la solicitud?

Los interesados pueden llamar al 212-602-4455 o escribir a HomeMod@aging.nyc.gov para consultar elegibilidad, disponibilidad y proceso de solicitud.

Deben presentar el formulario firmado y comprobantes de edad, residencia e ingresos de los integrantes del hogar. La solicitud puede enviarse al correo electrónico del programa o por correo postal a:

Home Modification Program

Department for the Aging, Bureau of Social Services

2 Lafayette Street, 4th Floor, Room 401

New York, NY 10007



“No envíe documentos originales”, indica el formulario municipal. La agencia puede solicitar información adicional para verificar la elegibilidad.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

El formulario oficial de NYC Aging establece que el solicitante debe tener 62 años o más, vivir en cualquiera de los cinco condados y pedir las modificaciones para su residencia principal, donde tiene intención de permanecer al menos dos años.

Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 80% del ingreso medio del área. La tabla publicada en el formulario fija límites anuales de $90,720 para una persona y $103,680 para dos. Los solicitantes deben confirmar con el programa que esos montos continúen vigentes.

Asimismo se excluye a quienes reciben asistencia de alquiler vinculada al inmueble, denominada project-based rental assistance. Esta condición no debe confundirse con una exclusión general de toda persona que recibe ayuda de vivienda.

La documentación contempla tanto propietarios como inquilinos, quienes deben consultar los permisos necesarios para intervenir el apartamento.