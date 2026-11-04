Pierce Brosnan se muestra ansioso por saber quién será el nuevo James Bond

Falta menos para que Amazon MGM Studios anuncie quién será el nuevo James Bond y no solo esperan los fanáticos de la franquicia, sino que también tienen expectante a actores y estrellas de Hollywood.

Pierce Brosnan, quien interpretó a James Bond para cuatro películas, habló recientemente sobre su opinión del proceso de búsqueda de un nuevo actor y dio su opinión sobre algunos de los nombres que suenan como favoritos para ser elegido. Hay que recordar que hace unos meses el mismo actor también habló sobre la razón por la que había que elegir a un británico para el personaje.

En una reciente entrevista que concedió a “Vanity Fair”, se le preguntó si sabía quién sería el elegido y él respondió: “Soy un hombre común y corriente ansioso por ver quién interpretará este papel épico en la historia del cine”.

Aunque asegura que no tiene información privilegiada sobre la decisión final, sí está informado sobre la lista de candidatos que han estado sonando desde el inicio del proceso y de aquellos que se han ido agregando.

Sobre esto, Brosnan dijo: “Todos los hombres que están en la lista son actores que admiro. He trabajado con Callum Turner, y es un actor formidable. Todos tienen voz, físico y presencia en pantalla. Todos estos jóvenes tienen una larga trayectoria como actores”.

Entre todas las posibilidades, el que más suena es Turner, quien se casó este año con Dua Lipa, y que parece cumplir con muchas de las características que se desean para el nuevo James Bond.

Hay que recordar que Brosnan interpretó al personaje en cuatro películas de la franquicia: “GoldenEye” (1995), dirigida por Martin Campbell; “Tomorrow Never Dies” (1997), dirigida por Roger Spottiswoode; “Roger Spottiswoode” (1999), dirigida por Michael Apted; y “Die Another Day” (2002), dirigida por Lee Tamahori.

Sea quien sea el elegidio, este tendrá como referencia Brosnan, y por eso les aconsejó durante la misma entrevista: “A quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor en la vida, mucha fuerza y ​​valentía. Es difícil saber quién será, pero espero con ansias conocer la noticia y celebrar la elección del próximo James Bond”.

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