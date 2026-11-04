Pronóstico del tiempo en Nueva York para este miércoles 4 de noviembre

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima y los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 5% durante el día y del 14% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 12% en el transcurso del día y del 14% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 2.49 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:30 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:49 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas variarán entre los 63 y los 70 grados Fahrenheit (17 y 21ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 60% por la mañana, 90% por la tarde y 60% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.