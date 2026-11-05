Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 5 al 11 de noviembre

Ultima semana de “Poncia” en el Thalia Spanish Theatre

El Thalia Spanish Theatre concluye este fin de semana la puesta en escena de “Poncia”, protagonizada por la actriz española Soledad López, con dramaturgia de Luis Luque y dirección, producción y diseño de Ángel Gil Orrios. La obra ofrece una nueva perspectiva de “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, a través de Poncia, la criada que presencia los dramas familiares. La puesta aborda temas como la libertad, la culpa, la desigualdad social y la sexualidad. Vierne y sábado a las 8 pm y domingo a las 4 pm, en 41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside, Queens. En español con sobretítulos en inglés. Información: www.thaliatheatre.org o llamando al 718-729-3880.

Cortesía: Teatro Thalía

Young Miko en el Barclays Center

La artista nominada al GRAMMY Young Miko está recorriendo Estados Unidos con su Late Checkout Tour, llevando a diferentes ciudades la producción en vivo más ambiciosa de su carrera hasta la fecha. Y este jueves 5 de noviembre es el turno de Nueva York, ya que la cantante urbana se estará presentando en el Barclays Center. Inspirado en su segundo álbum, “Do Not Disturb”, el espectáculo invita a los fans a adentrarse en el universo de Miko, revelando poco a poco distintos escenarios y elementos inspirados en la estética de un hotel, para disfrutar de temas como “El Intro”, “What’s Ur Vibe?”, “En El Ritz”, “Sexo de Moteles” y “Meiomi”. A las 8:00 pm. Boletos: www.ticketmaster.com.

Foto: Joshua Rivera

Estreno de “Fifty Fun Facts sobre Olivia [mi madre]”

El teatro IATI (64 E. 4th St.) presenta “Fifty Fun Facts sobre Olivia [mi madre]”, una obra bilingüe escrita por Nora Coss y dirigida por Manuel Ortiz Ossandon, del 6 al 22 de noviembre. La pieza sigue a Emilio, un adolescente de 14 años que, cuando su madre enferma gravemente, debe acompañarla y ayudarla en México, enfrentándose a las dificultades de comunicarse en español. Entre humor, recuerdos y momentos emotivos, la obra explora los vínculos familiares, la identidad cultural, el idioma y los desafíos de cuidar a un ser querido. Las funciones son los jueves y viernes a las 7 pm, y sábados y domingos a las 3 pm. Se presenta en inglés y español, con sobretítulos bilingües. Más información y boletos en www.iatitheater.org.

Foto: Cortesía de Eduardo Reséndiz Gómez

Títeres en el Lincoln Center

La compañía chilena Silencio Blanco presenta “De Papel”, un espectáculo de títeres que invita a explorar la imaginación, el juego y la conexión entre titiritero y personaje. Una marioneta de papel cobra vida mediante una propuesta poética e interactiva que evoca la infancia y la sensibilidad de los pequeños espectadores. Las funciones serán el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Clark Studio Theater del Samuel B. & David Rose Building (165 W. 65th St.). La entrada es gratuita. Información en: lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

“Playback”: una fiesta comunitaria en Brooklyn

El Brooklyn Academy of Music (BAM) reunirá cine, música y cultura comunitaria los días 6 y 7 de noviembre con “Playback: The Brooklyn Watch Party”, un festival de dos días que celebra a los artistas y las comunidades que han convertido a Brooklyn en un referente cultural. La iniciativa cuenta con la participación del cineasta Spike Lee y Clara Wu Tsai, propietaria de los Brooklyn Nets y New York Liberty. Creado por el cineasta y productor Nicholas Ma, el programa incluye proyecciones de películas clásicas, actividades especiales, intervenciones culturales y una feria callejera gratuita. Para conocer la programación y recibir actualizaciones, visit: https://www.playbackbk.com.

Foto: BAM

Día de los Muertos en Brooklyn

El Brooklyn Children’s Museum (145 Brooklyn Avenue) celebrará el Día de los Muertos este sábado 7 de noviembre, de 10 am a 5 pm, con un festival familiar que honra la memoria de los seres queridos fallecidos y reúne tradiciones de México y Guatemala. La programación incluye presentaciones de danza, espectáculos bilingües de títeres, elaboración de cometas y una ofrenda comunitaria donde las familias podrán recordar a sus difuntos. La actividad busca acercar a niños y adultos a esta celebración cultural latinoamericana. Para conocer los detalles y comprar entradas, visite: brooklynkids.org/events/celebrate-dia/.

Foto: Winston Williams (BCM)

R&B en el Lehman Center

El cantante de R&B Ginuwine (foto) llega al Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) este sábado 7 de noviembre, a las 8 pm, acompañado por el artista invitado Ro James. El intérprete, nominado al Grammy, ofrecerá algunos de sus grandes éxitos, entre ellos “Pony”, “Differences” y “So Anxious”, además de temas de sus álbumes más populares. Ro James interpretará canciones como “Permission” y su sencillo más reciente, “5th Gear”. Boletos en www.lehmancenter.org/events/ginuwine o llamando al 718-960-8833. Información en lehman.center@lehman.cuny.edu.

Foto: Lehman Center

Leyendas del jazz de El Bronx

El Bronx Music Heritage Center (438 E 163rd St, Bronx) celebrará este domingo 8 de noviembre, a las 3 pm, un encuentro gratuito dedicado a las pianistas, compositoras y educadoras de jazz Valerie Capers y Bertha Hope (foto), dos figuras emblemáticas del jazz de El Bronx y ganadoras de la Mellon Jazz Fellowship. El programa, presentado en colaboración con Jazz Foundation of America, reconocerá sus aportes a la música y la formación de nuevas generaciones de artistas. También incluirá una celebración especial por el cumpleaños de Bertha Hope. La entrada es gratuita. Más información:https://bronxmusichall.org.

Foto: BMHC

Concierto de Arde Bogotá

La banda española Arde Bogotá, nominada en dos ocasiones al Latin GRAMMY, se presentará este domingo 8 de noviembre en Elsewhere Hall (599 Johnson Ave., Brooklyn), como parte de su gira por Estados Unidos. El grupo llega con su tercer álbum de estudio, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), lanzado el pasado 2 de octubre. El disco contiene 11 canciones, fue grabado en Los Ángeles y producido por Joe Chiccarelli. La propuesta explora la soledad, las relaciones y las experiencias personales a través del sonido rock que caracteriza a la agrupación. A las 7:00 pm. Más información y entradas en: https://www.elsewhere.club/. Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Regresa el “Holiday Under The Stars”

The Shops at Columbus Circle regresa para celebrar las fiestas con “Holiday Under The Stars”, desde el 9 de noviembre al 3 de enero. La instalación contará con 300,000 luces y 44 estrellas iluminadas, con espectáculos de luces cada 30 minutos, de 5 pm a medianoche. La programación gratuita incluye presentaciones de Broadway, jazz familiar, cuentos navideños, actividades infantiles y personalización de regalos. Las actividades se realizarán en distintos espacios del centro comercial, ubicado en 10 Columbus Circle. Más información en: theshopsatcolumbuscircle.com.

Foto: The Shops

Mano en Mano: encuentro de chefs latinos

El restaurante Amasa (32 W 48th St, Kimpton Era Hotel, Ground Floor ) arranca este mes con “Mano en Mano”, una serie gastronómica que inaugura con los chefs Richard y Giancarlo Sandoval. La colaboración incluye platos especiales disponibles a la carta durante todo el mes y dos cenas interactivas los días 20 y 21 de noviembre. Entre las propuestas figuran empanadas de maíz dulce (foto), costilla de res braseada y crème brûlée de calabaza. Las reservas se realizan a través de OpenTable. Más información en:https://www.amasany.com. Foto: Cortesía