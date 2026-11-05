Juan Pablo Di Pace cumple “el sueño del pibe” en Broadway

Eran cerca de las 11 de la noche y Juan Pablo Di Pace caminaba solo por una calle de Madrid cuando recibió una llamada inesperada. Al otro lado estaban, al mismo tiempo, su manager y su agente. Para un actor, pensó, aquello solo podía significar algo importante.

Minutos después, el argentino estaba “saltando en una pata”. Acababa de enterarse de que finalmente debutaría en Broadway.

“Fue la llamada telefónica más feliz de mi vida”, recuerda Di Pace, quien desde el 24 de octubre interpreta a “Doc” en “Schmigadoon!”, el musical ganador del Tony que se presenta en el Nederlander Theatre. Su participación se extenderá hasta el 22 de noviembre.

La oportunidad llegó después de más de dos décadas de carrera y de varios intentos por alcanzar uno de los escenarios que siempre había visto como una meta.

“Estuve cerca de Broadway varias veces porque siempre lo intentaba, pero por una razón u otra no funcionaba”, cuenta. “Llegó un punto en el que pensé: ‘bueno, quizá no suceda en mi vida’. Y de repente fue un regalo, una cosa completamente inesperada”.

El teatro musical, en realidad, fue su primer amor. Con apenas 23 años debutó profesionalmente en “Chicago” en Londres y luego llegaron producciones como “Saturday Night Fever”, “Grease” y “Más de cien mentiras en Madrid”. Más tarde se instaló en Estados Unidos y su carrera tomó otro rumbo con trabajos en cine y televisión, entre ellos “Fuller House” y “Mamma Mia!”.

Pero Broadway permaneció ahí.

El artista argentino asegura que su primer amor fue el teatro musical y Broadway es “la Meca”. /Foto: Cortesía

“En Argentina lo llamamos el sueño del pibe”, dice. “Broadway para mí siempre fue como la Meca. Si uno quiere decir ‘llegué a algo donde me doy una palmadita en la espalda’, es llegar a Broadway”, asegura.

Durante años visitó Nueva York para ofrecer sus propios conciertos, siempre a pocas cuadras de los grandes teatros. “Decía: ‘Uy, qué lindo sería algún día poder finalmente decir que lo estoy haciendo’. Y hoy sucede”.

Hacer reír a la gente

En Schmigadoon!, Di Pace interpreta a Doc, un hombre que comienza la historia endurecido y desencantado con la vida, pero que poco a poco se transforma gracias a Melissa, interpretada por Sara Chase.

“Cuando lo conocemos está muy enojado con la vida, es un tipo amargo”, explica. “Después vemos esta transformación de una persona dura y amarga a un tipo que ve la vida color de rosa”.

Di Pace también quiso añadir algo propio al personaje, “un poco de sal y pimienta”, mientras disfruta de una obra que describe como una pausa frente a la realidad.

“Es pura alegría. Es muy graciosa y tiene un humor irónico fantástico”, señala. “Es muy lindo ir a trabajar haciendo sonreír a la gente”.

“Schmigadoon!” fue premiado como el Mejor Musical en los Tony 2026 y se presenta actualmente en el Nederlander Theatre. /Foto: Matthew Murphy y Evan Zimmerman.

Pero quizá lo que más lo ha sorprendido de su debut no está únicamente sobre el escenario. Al incorporarse a una compañía ya establecida, asegura haberse sentido inmediatamente recibido.

“Yo realmente soy el nuevo”, dice. “Me sentí muy arropado, muy querido por todos”.

Para Di Pace, quien hace unos días estrenó “Before We Forget”, película que dirigió y que aborda el viaje de un latino que se muda a otro país, esa camaradería terminará siendo uno de los recuerdos más importantes de su paso por Broadway.

“Me llevo esa sensación de familia dentro del teatro”.

Una familia a la que llegó después de 24 años de camino, varios países, muchos escenarios y más de un intento fallido. Si pudiera hablarle hoy al joven que comenzó su carrera en Londres y contarle que finalmente llegaría a Broadway, imagina una reacción sencilla.

“Estaría sonriendo de oreja a oreja, con cara de atontado”.

Para boletos y más información, visite: https://schmigadoonbroadway.com/