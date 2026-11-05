Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 5 de noviembre

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este jueves? La predicción del clima para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) y una mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

¿Va a llover? Intuimos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 66% durante el día y del 84% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 46% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:31 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:48 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas variarán entre los 57 y los 66 grados Fahrenheit (14 y 19ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 94% por la mañana, 92% por la tarde y 94% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.