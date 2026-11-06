Chicago: el tiempo para hoy viernes 6 de noviembre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 6 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 39 grados Fahrenheit (4ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 9 durante el día y del 9 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:29 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:39 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos nubes escasas. Se estima que la temperatura máxima sea de 52 grados Fahrenheit (11 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 39 (4ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 7% por la mañana, 5% por la tarde y 7% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por el reto que supone acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima