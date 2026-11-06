Raphinha renueva con el FC Barcelona hasta 2030

El atacante brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’ selló este jueves la extensión de su vinculación contractual con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030. Tras rubricar la firma en las oficinas de la entidad catalana acompañado por el presidente Joan Laporta, el extremo de Porto Alegre ofreció unas contundentes declaraciones a los medios de comunicación en las que rememoró la compleja travesía que vivió durante sus primeros años en el Camp Nou.

“Tras los dos primeros años en el club (2022-23 y 2023-24), no me imaginaba estar aquí, aunque muchos de vosotros (los periodistas) tampoco, porque me pegaron hostias. Me querían echar del club, pero yo sabía hasta dónde podía llegar”, aseveró el internacional brasileño tras certificar su permanencia en el proyecto azulgrana a largo plazo.

El delantero, que ha logrado consolidarse como una pieza indiscutible en la estructura táctica culé tras superar las dudas iniciales sobre su rendimiento y los constantes rumores de traspaso en sus dos primeras campañas, expresó su orgullo por defender la zamarra azulgrana por cuatro temporadas más. Con esta firma, la junta directiva encabezada por Laporta asegura la continuidad de uno de sus atacantes más determinantes de cara a los próximos años.