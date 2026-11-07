Columna de Ismael Cala: La vida no nos promete un mañana
No podemos controlar cuánto tiempo estaremos aquí. Pero sí podemos elegir cómo habitamos el tiempo que recibimos
¿Cuántas veces nos despedimos de alguien convencidos de que volveremos a verlo?
Un beso apresurado. Un abrazo que dejamos para después. Un mensaje que prometemos responder cuando tengamos tiempo. Vivimos dando por sentado que habrá otra oportunidad, otro encuentro, otro día para decir aquello que llevamos guardado en el corazón.
Y entonces ocurre una tragedia que nos recuerda, de la manera más dolorosa, que la vida no ofrece garantías.
El reciente accidente aéreo ocurrido en Palm Beach, Florida, donde nueve personas perdieron la vida cuando el avión en el que viajaban se precipitó a tierra, nos enfrenta nuevamente a esa fragilidad que tanto nos cuesta aceptar.
Detrás de la noticia hay nueve historias interrumpidas. Hay familias que esperaban una llamada, personas que imaginaban un próximo encuentro y seres queridos que ahora tendrán que aprender a convivir con una ausencia que jamás eligieron.
A todos ellos quiero enviarles mi abrazo más sincero.
Sé que ninguna palabra puede llenar el vacío que deja una pérdida semejante. Y tampoco pretendo convertir el sufrimiento ajeno en una lección fácil sobre la existencia. Hay dolores que necesitan silencio, compañía y tiempo. Mucho tiempo.
Pero tragedias como esta también nos confrontan con una verdad que solemos olvidar mientras corremos detrás de nuestras obligaciones: estamos aquí de paso.
Nos preocupamos por discusiones insignificantes, acumulamos resentimientos, postergamos conversaciones importantes y sacrificamos momentos irrepetibles persiguiendo urgencias que mañana quizá ya no tengan importancia.
He aprendido que la consciencia de nuestra propia fragilidad no debería conducirnos al miedo, sino a una forma más profunda de gratitud.
No podemos controlar cuánto tiempo estaremos aquí. Pero sí podemos elegir cómo habitamos el tiempo que recibimos. Podemos abrazar con mayor presencia, perdonar con menos orgullo, escuchar sin mirar constantemente el teléfono y dejar de tratar el amor como si fuera un asunto que siempre pudiera esperar.
A las familias de las víctimas les deseo fortaleza para atravesar este duelo. Que encuentren consuelo en sus recuerdos, refugio en quienes los aman y serenidad para transitar, a su propio ritmo, los días difíciles que vendrán.
Y a quienes hoy tenemos la fortuna de compartir un día más con nuestros seres queridos, quisiera dejarnos una invitación sencilla: no esperemos a que la vida nos sacuda para reconocer su inmenso valor.
Porque al final, lo verdaderamente importante no será cuánto tiempo tuvimos, sino cuánto amor fuimos capaces de entregar mientras estuvimos aquí.
Dios es amor, hágase el milagro.
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