Nueva York: el tiempo para hoy sábado 7 de noviembre

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este sábado? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC). Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

¿Lloverá? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 49% durante el día y del 58% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 43% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:33 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:46 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 50 y los 61 grados Fahrenheit (10 y 16 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.