Ejército de EE.UU. crea grupo para impedir que Irán transporte armas por tierra

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó este sábado la creación de un equipo militar especializado para interceptar el transporte terrestre de armamento proveniente de Irán, y entra en vigor un día después de que la Casa Blanca informara sobre nuevos bombardeos contra instalaciones defensivas iraníes.

La nueva unidad del ejército operará desde la sede militar de Tampa, en el estado de Florida. Su estructura contará con 20 integrantes entre personal militar y personal civil, informó EFE.

De acuerdo con el comunicado del organismo militar, la “fuerza de tarea respaldará los esfuerzos en curso del Gobierno de EE.UU. para evitar que Irán utilice rutas terrestres para transportar armamento avanzado y otros materiales”.

Las áreas clave asignadas a la unidad comprenden los límites fronterizos terrestres iraníes y las vías de tránsito del mar Caspio. La meta operativa es detener la circulación de armamentos avanzados, suministros sancionados y la transferencia de dinero de origen ilícito.

Evaluaciones del Comando Central

Sobre el impacto estratégico de la unidad militar, el almirante Brad Cooper declaró que el equipo “limitará aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armamento y reabastecer a sus fuerzas militares”.

“El establecimiento de la ‘Fuerza de Tarea Iron Gate’ refuerza el éxito de nuestro bloqueo marítimo inquebrantable contra Irán”, señaló el comandante del Centcom en el comunicado.

Respecto al patrullaje naval, el Centcom reportó que los buques estadounidenses han evitado que Irán venda más de $25,000 millones de dólares en petróleo. El organismo militar aseguró que mantiene la revisión de todos los barcos en puertos iraníes.

Antecedentes de la operación militar en la región

El anuncio del Centcom ocurrió tras la confirmación del presidente Donald Trump sobre ataques dirigidos contra el sistema defensivo antiaéreo de Irán, el cual fue inutilizado según la información oficial.

Medios periodísticos de Estados Unidos, entre ellos The Wall Street Journal, informaron que el ejército estadounidense mantiene operaciones militares menores contra infraestructuras en la isla de Qeshm. Las informaciones publicadas señalan que las maniobras buscan reducir el control iraní en el estrecho de Ormuz.

Sigue leyendo:

– Trump acusa a los demócratas de extorsión y se muestra dispuesto a moderar sus insultos para negociar

– Alaska y Misisipi siguen contando los votos con una estrecha ventaja de los demócratas

– Ron DeSantis prepara una nueva candidatura presidencial para 2028: The Washington Post