El tiempo de hoy en Chicago para este domingo 8 de noviembre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 8 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 13.67 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:31 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:37 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan pocas nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 57 grados Fahrenheit (14ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 46 (8 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 6% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima