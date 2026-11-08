Pronóstico del clima en Nueva York para este domingo 8 de noviembre

¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) y una mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC). Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:34 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:44 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 46 y los 57 grados Fahrenheit (8 y 14ºC).

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.