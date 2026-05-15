“The Batman: Part 2” suma a Scarlett Johansson a su estelar elenco

Matt Reeves le dio una gran noticia a los fanáticos de una producción muy esperada, “The Batman: Part 2”.

El director lo hizo con una serie de publicaciones que dejaron ver que la secuela quiere subir su propio listón. Reeves compartió en X varias imágenes con las que dio la bienvenida a nuevas incorporaciones, todas figuras con carreras sólidas y presencias muy marcadas en la pantalla.

Una de las sorpresas más comentadas fue la de Scarlett Johansson, cuyo fichaje quedó señalado por Reeves con una fotografía de la actriz en “Under the Skin” acompañada por el mensaje “Próxima salida, Gotham… Bienvenida”. A partir de esto quedó confirmada su participación, adelantada por primera vez a finales de diciembre.

Sebastian Stan también quedó oficialmente dentro del proyecto. Reeves utilizó la frase “Con mentalidad de Gotham… Bienvenido” para acompañar una imagen del actor, a quien se había mencionado desde enero como parte de las conversaciones iniciales. Distintos reportes apuntan a que interpretará a Harvey Dent, lo que abre espacio para una versión más compleja del personaje antes de su etapa como Dos Caras.

La lista continúa con Charles Dance, recordado por producciones como “Game of Thrones”. Todo indica que asumirá el rol de Charles Dent, padre de Harvey. A estos nombres se suman Brian Tyree Henry, quien ya había pasado por el universo de los cómics gracias a su presencia en “Joker” y “Eternals”, junto con el alemán Sebastian Koch, reconocido por trabajos en “Homeland” y “A Good Day to Die Hard”.

In a Gotham state of mind… Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/K3bCD83zCI — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Regresos, clima gélido y una historia más íntima

Mientras el elenco se reorganiza, el rodaje avanza en el Reino Unido con Robert Pattinson retomando su versión de Bruce Wayne. El reparto principal también mantiene a Colin Farrell como Oz Cobb, Jeffrey Wright como el comisario James Gordon y Andy Serkis como Alfred Pennyworth. Junto a ellos regresan Jayme Lawson como la alcaldesa Bella Reál y Gil Pérez-Abraham en su papel de Martínez.

Reeves ya había dejado pistas del ambiente que envolverá la trama cuando mostró un adelanto del Batimóvil acompañado del texto “SnowTires”, una señal de que parte de la historia transcurrirá en plena temporada invernal.

Aunque el argumento se sigue manejando con absoluto hermetismo, el director sí compartió algo del enfoque emocional que recorrerá esta nueva entrega.

See you all in Gotham… soon. 🦇🦇 pic.twitter.com/0xkp1usPVN — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Según explicó, la primera película se concentró especialmente en el vigilante, y esta vez quiere mirar de cerca al hombre detrás del símbolo: “En muchas de las otras películas, una vez que pasas la historia de los orígenes, lo cual no hicimos del todo, pero sí hicimos algo que se refería a sus orígenes, empiezas a contar la historia de la Galería de Villanos y la trayectoria de ese personaje”, comentó. Después agregó: “Pero nunca quise perder a Robert como protagonista de estas historias, y eso es realmente en lo que nos hemos centrado”.

La segunda parte de esta saga tiene previsto llegar a los cines el 1 de octubre de 2027, con un equipo creativo que parece decidido a darle más dimensiones al costado humano de su protagonista y a rodearlo de rostros que ya generan mucha expectativa.

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