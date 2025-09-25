Denis Villeneuve querría que el nuevo James Bond sea interpretado por un actor desconocido

Desde julio de este año, Denis Villeneuve está trabajando en la preproducción y producción de ‘Dune: Part Three’ y por eso no se ha concentrado en encontrar al nuevo actor que interpretará a James Bond.

Recientemente, ‘Deadline’ reveló que el cineasta canadiense no se enfocará en ese trabajo ahora, pese a los rumores que han existido durante meses de posibles actores seleccionables.

Fuentes consultadas por ‘Deadline’ también han dejado claro que la intención de Villeneuve es encontrar a un actor británico y desconocido, lo que descarta aún más las opciones que había en meses pasados.

Por ahora esta nueva versión de James Bond no tiene fecha de estreno pautada, aunque se cree que su rodaje comenzará a finales de 2026 o inicios de 2027. Hay que recordar que la fecha de estreno de ‘Dune: Part Three’ está programada para el 18 de diciembre del año que viene.

Hay que recordar que algunos de los nombres que han sonado son los de Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler y Jacob Elordi, pero ninguno de ellos es británico.

Aunque aún hay muchas dudas sobre el proyecto, lo que sí es cierto es que el actor que sea escogido tendrá la responsabilidad de dar vida a uno de los personajes más importantes del mundo.

Hasta ahora, el personaje ha sido interpretado por Sean Connery (1962–1967, 1971), George Lazenby (1969), Roger Moore (1973–1985), Timothy Dalton (1987–1989), Pierce Brosnan (1995–2002) y Daniel Craig (2006–2021).

