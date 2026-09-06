Robert Pattinson se convierte en un favorito para los Oscar tras el estreno de “Primetime”

Este sábado 5 de septiembre, Robert Pattinson desfiló por el Festival de Cine de Venecia para el estreno de “Primetime”, la película de A24, dirigida por Lance Oppenheim, que protagoniza junto con Phoebe Bridgers.

Tras su proyección en el festival, todo el equipo de la película recibió una ovación de siete minutos. Al mismo tiempo, ha recibido una alta puntuación en plataformas como Rotten Tomatoes y algunas críticas aseguran que Pattinson hizo la mejor actuación de toda su carrera.

En la crítica publicada por “The Hollywood Reporter” se dice que su personaje es “por igual quebrado e inquietante”. En esta película, el actor de 40 años da vida a Chris Hansen, el presentador de “To Catch a Predator”.

Lance Oppenheim dirigió a Pattinson en esta película. Crédito: Scott A Garfitt | AP

Esta película no solo tiene a favor la actuación de Pattinson, sino que también llama la atención en la industria por ser el primer largometraje de Lance Oppenheim, pues es conocido por haber dirigido documentales como “Some Kind of Heaven” y “Ren Faire” de HBO.

Por otro lado, “Primetime” también es el debut de la cantautora Phoebe Bridgers como actriz, al ser la coprotagonista de la historia. El estreno de esta película está programado para finales de este mes en salas de cine.

La película que sigue a Hansen se basa en un artículo publicado en la revista “Esquire” por Luke Dittrich y titulado “Tonight on Dateline This Man Will Die”. Lo que narra es la producción de la popular serie, en la que Hansen intentó enfrentarse a pedófilos mediante complejas operaciones encubiertas.

Aunque Pattinson ha recibido buenos comentarios, también ha sido criticado. Por ejemplo, la BBC dice que es una actuación “exagerada y teatral sin llegar nunca a lo artificioso”.

Lo que sí se espera es que Pattinson reciba una nominación a los Premios Oscar con este proyecto. Aunque hay que destacar que el británico ha tenido un año destacado, pues además de “Primetime” también estrenó “The Drama” y “The Odyssey”. Luego de esta película, también tiene programado el estreno de “Dune: Part III”.

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