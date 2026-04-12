“The Drama”, de Zendaya y Robert Pattinson, no logra liderar la taquilla estadounidense

Está por terminar el segundo fin de semana de “The Drama” en cartelera y, aunque la producción ha tenido una campaña de promoción llamativa y cuenta con un elenco de primer nivel, no ha logrado liderar la taquilla en Estados Unidos.

En su segundo viernes en cartelera, la nueva película de A24 recaudó $2.8 millones de dólares en salas de cine estadounidenses y se espera que al terminar el fin de semana alcance los $9.1 millones de dólares. Por ahora ocupa el puesto número tres de la lista, y esta nueva cifra se sumaría a los $14 millones de dólares que recaudó durante su primer fin de semana.

“The Drama” es una nueva película romántica que fue dirigida por Kristoffer Borgli. Zendaya y Robert Pattinson son los protagonistas de esta historia e interpretan a una pareja que está por casarse, pero la relación se desmorona tras una revelación impactante.

Esta película se estrenó en Estados Unidos el mismo fin de semana que “Super Mario Galaxy Movie” llegó a las carteleras de cine. La película animada de Universal e Illumination ha estado liderando las listas desde su estreno. Incluso, pasó a ocupar el puesto de mejor estreno del año.

En lo que va del segundo fin de semana, la película ha recaudado $17.5 millones de dólares solo durante su segundo viernes y en Estados Unidos. Se espera que alcance los $68.9 millones de dólares.

Aunque esta película sigue ocupando el primer lugar de las listas, esta cifra representa un descenso del 48% sobre la recaudación que alcanzó durante su primer fin de semana.

El segundo puesto de esta lista lo tiene “Project Hail Mary”, la película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling. Este viernes recaudó $6.8 millones de dólares, y hay que recordar que esta película se ha convertido en uno de los mayores estrenos de lo que va del 2026.

Sigue leyendo:

• Festival de Cannes 2026: lista completa de películas participantes

• Confirman nuevos personajes para la tercera temporada de “Nobody Wants This”

• Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi desfilaron durante el estreno de la tercera temporada de “Euphoria”