Los electrodomésticos que más bajan de precio durante Black Friday: qué vale la pena comprar

Durante el Black Friday, una de las jornadas más esperadas del año, miles de tiendas en Estados Unidos aprovechan la temporada navideña para ofrecer rebajas en electrodomésticos grandes y pequeños. Sin embargo, los consumidores suelen tener una pregunta clave: qué vale la pena comprar.

Aunque en este 2026 está fijado para el 27 de noviembre (un día después de Thanksgiving), muchas promociones ya están activas. De hecho, tiendas como Home Depot ya tienen una sección de ofertas de Black Friday que anuncia hasta 40% de descuento en diferentes electrodomésticos.

La clave para aprovechar la fecha está en identificar qué artículos pueden ofrecer una buena relación entre precio, rendimiento y ahorro futuro. Y ten cuidado con las ofertas engañosas. Sí, aquellas que parecen demasiado generosas como para ser reales.

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Qué electrodomésticos conviene comprar en Black Friday

1. Neveras y refrigeradores: una de las compras más atractivas

Los refrigeradores figuran entre los electrodomésticos que vale la pena vigilar durante Black Friday. Consumer Reports señala que esta temporada suele ofrecer algunos de los precios más bajos del año para estos equipos, con descuentos que pueden igualar o superar los de otros fines de semana festivos.

Es una buena oportunidad para sustituir una nevera antigua, especialmente si tiene más de 15 años. Según ENERGY STAR, los refrigeradores viejos pueden costar alrededor de $95 adicionales al año en electricidad frente a modelos más eficientes.

Antes de comprar, conviene revisar la capacidad, las dimensiones, el consumo energético y la distribución interior. Un modelo más grande o con muchas funciones no necesariamente representa una mejor inversión.

2. Lavadoras y secadoras: descuentos para renovar la lavandería

Las lavadoras y secadoras también merecen atención durante las ofertas de noviembre. Los comercios suelen rebajar modelos anteriores cuando incorporan nuevas versiones a sus catálogos.

Una lavadora con certificación ENERGY STAR utiliza alrededor de 20% menos energía y 30% menos agua que una convencional. La organización estima que estos modelos pueden ahorrar unos $530 en costos de energía durante su vida útil.

Si se busca un conjunto de lavadora y secadora, vale la pena comparar el precio del paquete con el de cada equipo por separado. También hay que comprobar si la instalación, la conexión, el retiro del aparato antiguo y la entrega están incluidos.

3. Lavavajillas y estufas

Los lavavajillas, hornos y estufas son otros productos que pueden resultar convenientes durante Black Friday. Las ventas de otoño e invierno suelen favorecer estas compras, especialmente cuando los comercios promocionan paquetes para renovar la cocina.

Un lavavajillas ENERGY STAR cuesta aproximadamente $50 al año en funcionamiento y puede ahorrar unos 5,800 galones de agua durante su vida útil, de acuerdo con la agencia. Para elegir uno, conviene revisar su capacidad, los ciclos de lavado y el consumo indicado en la etiqueta EnergyGuide.

En el caso de las estufas, la decisión debe partir del tipo de conexión disponible en casa: gas, electricidad o inducción. No tiene sentido pagar menos por un equipo que después exige una instalación costosa o modificaciones en la cocina.

4. Aspiradoras y pequeños electrodomésticos

Las aspiradoras, incluidas las robotizadas y las inalámbricas, suelen aparecer en las campañas de descuentos de noviembre. Pueden ser una compra interesante si el equipo actual necesita reemplazo o si se busca una función concreta, como recoger pelo de mascotas o limpiar debajo de los muebles.

También pueden encontrarse promociones en cafeteras, freidoras de aire, batidoras y otros aparatos de cocina. Sin embargo, estos productos no siempre representan el ahorro más importante: conviene comprarlos cuando existe una necesidad real y no solo porque el precio parece atractivo.

Aunque Black Friday está repleto de ofertas, la jornada pone a pruebas tus conocimientos, porque es indispensable saber comprar. No olvides esto: la mejor compra no siempre será la que tenga la etiqueta con el mayor porcentaje de rebaja.

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