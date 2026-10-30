Compras navideñas: principios de diciembre podrían superar al Black Friday, pero no garantizan ahorro

Los consumidores estadounidenses planean concentrar una mayor parte de sus compras navideñas entre principios y mediados de diciembre, en lugar de hacerlo alrededor del Black Friday.

Una encuesta de Bank of America, publicada este jueves 29 de octubre de 2026, encontró que el 29% de los consumidores consultados planea comprar entre principios y mediados de diciembre, frente al 17% que tiene previsto hacerlo durante el Black Friday. Este cambio tiene una consecuencia importante en el bolsillo: esperar unas semanas más no garantiza encontrar descuentos ni gastar menos en los regalos.

El presupuesto tiene un peso importante en las decisiones de compra. El 48% de los encuestados espera gastar aproximadamente lo mismo que el año pasado, mientras que el 39% anticipa gastar menos en regalos. Sin embargo, los resultados reflejan el cambio en las intenciones de consumo. Por eso, dejar las compras para diciembre no necesariamente hará que la lista de regalos resulte más económica.

Diciembre gana terreno frente al Black Friday

La proporción que planea realizar la mayor parte de sus compras navideñas entre principios y mediados de diciembre pasó del 19% en 2025 al 29% en 2026. En cambio, la preferencia por Black Friday descendió del 25% al 17%.

El cambio es de 10% a favor de diciembre y de 8% menos para Black Friday. Sin embargo, no significa que diciembre vaya a generar necesariamente más ventas: compara la proporción de personas que elige cada período, no el dinero que gastarán.

“Los consumidores están siendo más deliberados este año”, afirmó Mary Hines Droesch, responsable de Productos y Análisis para Consumidores y Pequeñas Empresas de Bank of America. La ejecutiva señaló que están fijando sus propios calendarios y manteniendo el foco en sus presupuestos.

El 87% no planea aumentar su gasto

Solo el 12% planea gastar más, frente al 19% del año anterior, mientras que la suma de quienes esperan mantener o reducir sus desembolsos alcanza el 87%. Además, el 63% aseguró que basa sus compras navideñas estrictamente en su presupuesto, no en lo que gastan familiares o amigos.

Las estrategias más mencionadas para evitar excesos fueron:

Comprar durante eventos de ofertas: 30%

Fijar un límite de gasto por persona: 27%

Utilizar recompensas, puntos o reembolsos de tarjetas: 21%

Para aplicar ese criterio, fija primero cuánto puedes gastar y después distribuye el dinero entre regalos. La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda: “Haz una lista y un presupuesto”. También aconseja considerar cuánto cargarás a la tarjeta y cuánto tardarás en pagarlo.

Esperar no sustituye comparar precios

El estudio no identifica qué productos serán más baratos en diciembre ni establece la mejor fecha para comprarlos.

La FTC aconseja comparar precios entre tiendas físicas y comercios en línea e incluir los costos de envío. Antes de aceptar un descuento, revisa el importe final y confirma que estás comparando el mismo producto. Guarda también comprobantes y condiciones de la compra.

Una oferta puede perder atractivo si devolver el regalo cuesta dinero.

La Agencia Federal recuerda que las políticas de devolución varían y recomienda comprobar quién paga el envío de regreso. Si existe la opción, devolver una compra en una sucursal puede evitar ese gasto.

Nueva Jersey advierte sobre ofertas y devoluciones

La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey incluye una advertencia en su guía de compras navideñas: “Lee cuidadosamente la política de reembolsos y devoluciones”. También señala que precios drásticamente inferiores a los de otros comercios pueden indicar una estafa.

El riesgo no es marginal dentro de la encuesta bancaria: el 37% dijo haber encontrado al menos una táctica de fraude relacionada con compras navideñas en años recientes.

Si recibes un aviso inesperado de entrega o una promoción sospechosa, entra directamente al sitio del comercio o a la aplicación del transportista, en lugar de abrir el enlace del mensaje. Esa es la recomendación del banco para verificar su autenticidad.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre tendencias para compras navideñas

¿Diciembre superará al Black Friday en ventas?

No está confirmado. El estudio encontró mayor preferencia por comprar entre principios y mediados de diciembre, pero no pronostica el volumen de ventas de cada período.

¿Esperar hasta diciembre garantiza mejores ofertas?

No. La encuesta no compara descuentos. Revisa precios, gastos de envío y condiciones de devolución antes de decidir cuándo comprar.

¿Quién realizó la encuesta?

Ipsos entrevistó en línea a 2,062 adultos estadounidenses del 10 al 12 de septiembre de 2026. El margen de error de la muestra total es de ±2.2%.

¿Los resultados describen específicamente a los compradores hispanos?

La encuesta es nacional y se realizó en inglés; no debes interpretar sus porcentajes como cifras exclusivas de la comunidad hispana.

Conclusión

El cambio de calendario para realizar las compras navideñas puede darte margen para comparar, pero no reemplaza una decisión basada en tu presupuesto. Antes de aplazar una compra, verifica fechas de entrega y devoluciones: llegar a diciembre con una lista pendiente no obliga a aceptar cualquier precio para completar los regalos.

Por eso, planifica en qué, cuándo y cuánto gastar sin comprometer el dinero destinado a tus gastos mensuales.

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