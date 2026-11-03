Best Buy comienza sus ofertas anticipadas de Black Friday el 6 de noviembre

Best Buy lanzará sus primeras ofertas de Black Friday el viernes 6 de noviembre y sumará nuevas promociones cada viernes. La promoción principal comenzará el 19 de noviembre y durará 10 días.

Las fechas clave de las rebajas en Best Buy

La cadena abrió su temporada de descuentos navideños el 30 de octubre con DoorBOOsters, una promoción de Halloween.

El 6 de noviembre llegarán las ofertas anticipadas de Black Friday, que incluirán rebajas especiales conocidas como Doorbusters.

La siguiente etapa arrancará el 19 de noviembre con los 10 días de la venta principal.

Después vendrán las promociones de Cyber Sunday y Cyber Monday, seguidas de las ofertas de Cyber Week, del 1 al 6 de diciembre.

Quienes dejen las compras para el final tendrán otra oportunidad del 18 al 24 de diciembre, cuando se realizará la venta de último minuto.

Las tiendas cerrarán el Día de Acción de Gracias, pero las ofertas seguirán disponibles en BestBuy.com y en la app.

Cómo ganar el doble de recompensas y hasta cuándo devolver compras

Del 19 de noviembre al 6 de diciembre, los miembros nuevos y actuales de My Best Buy Plus y Total recibirán un punto por cada $1 gastado en compras elegibles, equivalente al 2% en recompensas, incluido el 1% habitual.

Deben iniciar sesión antes de comprar. Los puntos se acreditan entre dos y tres semanas después de la compra, el envío o la entrega, según corresponda.

La mayoría de las compras hechas hasta el 31 de diciembre podrá devolverse hasta el 15 de enero de 2027.

Los miembros Plus y Total tendrán hasta el 31 de enero.

Si Best Buy baja el precio de un producto elegible durante la temporada, su garantía navideña permite solicitar un ajuste.

Horarios ampliados y novedades de tecnología

Desde el 1 de noviembre, los compradores pueden consultar los horarios ampliados en la página de su sucursal.

También pueden recoger sus pedidos en tienda o usar casilleros disponibles las 24 horas en ubicaciones seleccionadas.

El Holiday Gift Center reúne guías de regalos y recomendaciones de expertos, y en las tiendas se podrán probar productos.

Entre las novedades que Best Buy destaca para la temporada figuran las gafas inteligentes de Meta, los televisores RGB LED, las computadoras Googlebooks y NVIDIA RTX Spark, el anillo Oura Ring 5 y títulos como Grand Theft Auto VI y The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Sigue leyendo:

– Empleado de Best Buy que se identifica como mujer se niega a vender laptop porque lo llamaron “señor”

– Costco vende cena de Acción de Gracias para ocho personas por $199.99 con pavo, guarniciones y postres

– Compras navideñas: principios de diciembre podrían superar al Black Friday, pero no garantizan ahorro