Inflación en EE.UU. sube 0.4% en octubre y presiona a la Fed: qué pasará con las tasas

La inflación en Estados Unidos volvió a superar las expectativas este martes 10 de noviembre de 2026. El índice de precios al consumidor (CPI) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó un alza de 0.4% entre septiembre y octubre, frente al 0.3% que anticipaban los economistas, aunque menor que el 0.6% de septiembre.

Mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, se mantuvo en 0.3%, por encima del 0.2% proyectado por los analistas.

Para las familias que ya enfrentan alzas en renta, alimentos y deudas, el dato aumenta la presión sobre la Reserva Federal (Fed) antes de su reunión de diciembre y mantiene el riesgo de que las tasas de interés permanezcan elevadas o incluso aumenten, lo que podría encarecer préstamos, tarjetas de crédito e hipotecas.

Con precios que siguen por encima de la meta anual de la Fed 2%, CME FedWatch indica que el mercado asignaba una probabilidad de 88% a un alza de 0.25% en la reunión del 8 y 9 de diciembre, y de 11% a un aumento de 0.50%.

Lo que realmente cambia para tu bolsillo

La presión no se limita a los préstamos. El informe del Departamento de Trabajo (DOL) muestra que la gasolina subió 1% entre septiembre y octubre, la electricidad aumentó 0.9%, su mayor avance mensual desde abril, y los alimentos subieron 0.4%.

Las decisiones de la Fed afectan el costo del dinero. Si eleva las tasas, las tarjetas de crédito, los préstamos personales, los créditos automotrices y las hipotecas de tasa variable pueden volverse más caros y traducirse en pagos mensuales más altos y menos capacidad de ahorrar.

Mientras tanto, conviene revisar ahora las tasas de tus deudas, evitar nuevas compras a crédito y comparar opciones de refinanciamiento antes de que el costo del crédito suba.

¿Por qué esto importa ahora?

La inflación sigue siendo claramente superior a la meta de 2% de la Fed e incluso el ritmo de los precios básicos sugiere que la presión no está desapareciendo.

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, advirtió antes de la publicación del reporte que una inflación subyacente cercana o superior a 0.3% podría justificar una subida de 0.50%, el doble del incremento habitual de 0.25 puntos.

“La actividad económica es fuerte, el mercado laboral es estable, pero la inflación es demasiado alta, muy por encima de la meta del 2% de la Fed”, afirmó Waller, según Associated Press. Y agregó que, si la inflación subyacente de octubre se mantenía en 0.3% o más, una subida de solo 25 puntos básicos podría “poner en riesgo nuestra credibilidad”.

La lectura de octubre fue consistente con esa advertencia: el CPI subió 0.4% y el núcleo, 0.3%.

Los precios que más golpean al hogar

No todos los productos suben al mismo ritmo, pero los rubros esenciales concentran gran parte del impacto. La energía y los alimentos volvieron a empujar el índice general, mientras que la inflación subyacente confirma que el problema va más allá de la gasolina.

Gasolina: aumentó 1% mensual en octubre; de acuerdo con la AP, los precios del combustible han subido más de 37% en un año

aumentó mensual en octubre; de acuerdo con la AP, los precios del combustible han subido más de en un año Electricidad: subió 0.9% entre septiembre y octubre, el mayor incremento mensual desde abril

subió entre septiembre y octubre, el mayor incremento mensual desde abril Alimentos: aumentaron 0.4% en el mes

aumentaron en el mes Transporte y envíos: los pasajes aéreos, el transporte público y los servicios de entrega también registraron alzas

los pasajes aéreos, el transporte público y los servicios de entrega también registraron alzas Streaming: Disney elevó su paquete publicitario de Disney+ y Hulu de $11.99 a $12.49 al mes, y la versión sin anuncios pasó de $18.99 a $21.49

¿Por qué la Fed podría subir más?

Ante este entorno, la Fed buscaría enfriar la demanda y frenar la inflación elevando el costo del crédito. Cuando las tasas suben, las empresas y las familias tienden a pedir menos préstamos, lo que puede reducir el gasto y aliviar la presión sobre los precios.

Pero ese mecanismo tiene un costo inmediato para el consumidor. Si la Fed opta por un alza de 0.50% en diciembre, las tasas de interés podrían subir con mayor fuerza.

Los mercados reaccionaron rápidamente al informe. Las acciones estadounidenses cayeron y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, ante la expectativa de una inflación persistente y tasas más altas.

El dato que complica el panorama

La BLS no publicó una tasa anual de inflación para octubre porque el cierre del gobierno el año pasado impidió difundir el CPI de octubre de 2025. Aun así, en septiembre, el CPI había subido 0.6% mensual y 3.7% interanual.

El informe de octubre será el último dato de inflación disponible antes de la reunión de diciembre de la Fed, lo que le da un peso especial en la decisión sobre las tasas.

¿Qué puedes hacer ahora?

Si tienes deudas o planeas financiar una compra grande, es momento de revisar tus finanzas:

Revisa la tasa de tus tarjetas de crédito y calcula cuánto pagarías si sube

y calcula cuánto pagarías si sube Evita financiar gastos cotidianos con tarjeta de crédito

con tarjeta de crédito Compara refinanciamientos solo si la nueva tasa reduce de forma real tu pago o el costo total del préstamo

solo si la nueva tasa reduce de forma real tu pago o el costo total del préstamo Prioriza un fondo de emergencia , aunque sea pequeño, para no depender de tarjetas ante un gasto inesperado

, aunque sea pequeño, para no depender de tarjetas ante un gasto inesperado Presupuesta los aumentos recurrentes de electricidad, gasolina y alimentos antes de asumir un nuevo compromiso mensual

La inflación alta y tasas más caras pueden convertirse en una combinación difícil: los precios siguen subiendo mientras el crédito se encarece.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el reporte de inflación de octubre 2026

¿Cuánto subió la inflación en octubre de 2026?

El índice de precios al consumidor aumentó 0.4% entre septiembre y octubre, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

¿Por qué la Fed podría subir las tasas?

Porque la inflación sigue por encima de su meta de 2% y la inflación subyacente se mantuvo en 0.3%, por encima de lo previsto.

¿Qué significa una subida de 0.50%?

Significa que la Fed aumentaría su tasa de referencia en 0.50%, el doble del incremento convencional de 0.25%.

¿Cuándo será la próxima reunión de la Fed?

La próxima reunión está programada para el 8 y 9 de diciembre de 2026.

¿Cómo afecta esto a las tarjetas de crédito?

Una subida de la tasa de referencia puede trasladarse a tasas más altas en tarjetas, préstamos personales y otros créditos de tasa variable.

¿Bajará la gasolina pronto?

Los precios del petróleo han caído en los últimos días y la gasolina muestra señales de baja este mes, pero el informe de octubre todavía reflejó un aumento de 1% mensual.

Conclusión

El dato de inflación de octubre reduce la posibilidad de que la Fed adopte una postura cautelosa en diciembre. Si decide subir las tasas, y especialmente si opta por un aumento de 0.50%, el efecto podría sentirse primero en las tarjetas de crédito, los préstamos y las hipotecas de tasa variable.

Para muchas familias en Nueva York y Nueva Jersey, el desafío será doble: absorber precios aún elevados en alimentos, energía y vivienda, mientras se reduce el margen para endeudarse. La próxima decisión de la Fed podrá definir cuánto cuesta mantener el ritmo económico de un hogar durante los próximos meses.

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