Inflación se mantiene en 3.4%, pero CPI sube 0.4% y eleva el riesgo de que la Fed suba las tasas

La inflación anual en Estados Unidos se mantuvo en 3.4% en agosto, pero el índice de precios al consumidor (CPI) avanzó 0.4% mensual, de acuerdo con el reporte de agosto del Bureau of Labor Statistics (BLS). Este resultado, de acuerdo con Detroit News y Pomegra Briefs, elevó entre 73 y 82% la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en su próxima reunión.

El repunte en los precios fue impulsado en parte por la gasolina, cuyo precio aumentó 3.9% en agosto y acumula un alza de 27.4% en los últimos 12 meses, según cifras de Quartz. También hubo una inflación subyacente que subió 0.3% en agosto, una décima por encima del pronóstico, según CNBC y, pese a que fue un incremento marginal, bastó para inclinar la balanza del mercado.

¿Por qué este resultado es importante para el bolsillo?

En caso de que se confirme el pronóstico, un incremento en la tasa de referencia, que hasta hoy está en un rango de entre 3.50% y 3.75%, se traduce en pagos más altos en tarjetas de crédito, préstamos de auto e hipotecas de tasa variable. Para las familias que dependen del crédito para llegar a fin de mes, esto es un gasto mayor que impactará directamente el presupuesto.

“El aumento inesperado en la inflación subyacente sella el caso para una subida de tasas la próxima semana”, sostuvo un análisis de Reuters publicado el 9 de septiembre de 2026.

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También aumentan los costos de vivienda

Los costos de vivienda (shelter) subieron 0.3% en agosto y acumulan 3.0% anual, según el BLS. Este incremento significa que, para un inquilino promedio, la renta sigue absorbiendo una porción creciente del ingreso, incluso con la inflación general ‘estable’ que reportó este viernes el BLS.

Por otra parte, los precios al productor, que anticipan el comportamiento para los siguientes días, subieron 5.4% anual, la cifra más alta del año, según Yahoo Finance. Este resultado explica que las empresas aún tienen presión de costos que pueden trasladar al consumidor, afectando los precios y, eventualmente, la inflación.

“Los mercados ahora esperan un alza de un cuarto de punto la próxima semana”, indicó CNBC, citando a la firma Nationwide.

¿Qué puedes hacer si la Fed eleva sus tasas?

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Lo que dicen los mercados sobre el estado de la economía

Durante los primeros meses del 2026 parecía que la Fed había logrado detener la inflación en el país y dominaba la expectativa de recortes. Sin embargo, el conflicto con Irán, que elevó los precios del petróleo a partir de marzo, ha provocado un efecto en cascada en el resto de los precios, comenzando por la gasolina.

Adicionalmente, el hecho de que las tensiones se hayan prolongado hasta septiembre ha provocado que la Fed cambiara su postura y decidiera realizar un nuevo aumento en las tasas, como una medida más agresiva para detener el alza en los precios. Por ello es que las probabilidades de un nuevo ajuste están por encima del 70%.

“La inflación persistió en agosto, lo que podría cerrar el caso para una subida de tasas de la Fed”, tituló CNBC el 10 de septiembre de 2026.

Lo que viene para las próximas semanas

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que decide si mantiene, sube o baja las tasas de interés, tendrá su próxima reunión tan pronto como los días 15 y 16 de septiembre y anunciará su decisión el martes por la tarde. El próximo reporte de inflación, de septiembre, llega el miércoles 14 de octubre de 2026. En su reunión previa del 29 de julio, la Fed mantuvo tasas sin cambios con un voto dividido de 9 a 3.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el reporte de inflación de agosto en EE.UU.

¿Cuánto subió la inflación en agosto de 2026? El CPI subió 0.4% mensual y la inflación se mantuvo en 3.4% anual, según el BLS.

¿Por qué se habla de una subida de tasas?

La inflación subyacente superó el pronóstico y los precios al productor tocaron su nivel más alto del año.

¿Cómo afecta esto a mi tarjeta de crédito?

Si la Fed sube tasas, los préstamos con tasa variable tienden a encarecerse, aumentando el pago mínimo mensual.

¿La gasolina seguirá subiendo?

Acumula 27.4% en un año, impulsada por el petróleo Brent por encima de 101 dólares el barril.

¿Cuándo se sabrá la decisión de la Fed?

El martes 16 de septiembre de 2026, al concluir la reunión del FOMC.

¿Cuándo sale el próximo reporte de inflación?

El miércoles 14 de octubre de 2026, según el BLS.

Conclusión

Si la Fed confirma la subida de tasas la próxima semana, será la primera desde 2023, revirtiendo meses de expectativas de recortes justo cuando gasolina y renta ya presionan fuertemente el presupuesto familiar. Quienes tienen saldo en sus tarjetas de crédito o préstamos de tasa variable deberían anticipar pagos más altos hacia fin de año, mientras que los ahorradores podrían ver, por primera vez en meses, un pequeño repunte en sus cuentas.

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