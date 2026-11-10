Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 10 de noviembre

¿Cómo deberías vestirte para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:37 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:42 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 63 grados Fahrenheit (11 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 6% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.