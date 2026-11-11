Citan a familias inmigrantes no detenidas a comparecer en el centro de detención de Dilley

Familias inmigrantes que no permanecen bajo custodia federal han comenzado a recibir citaciones judiciales para acudir en persona al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley.

Abogados especialistas en derecho migratorio informaron que la práctica habitual asigna a las familias no retenidas ante las cortes locales de sus áreas de residencia. Aunque ciertos recintos de detención albergan tribunales, sus agendas procesan únicamente las causas de personas privadas de libertad.

“Realmente no creíamos que fuera cierto”, dijo Kristin Etter, directora de políticas y servicios legales del Consejo de Leyes de Inmigración de Texas en declaraciones recogidas por ABC News. “Nunca habíamos oído hablar de un expediente para detenidos, como el de Dilley, un centro de detención, con comparecencias judiciales de personas que no están detenidas”.

Obstáculos de acceso y temores entre los citados

Representantes de derechos humanos manifestaron al medio anteriormente citado que el uso de este recinto incrementa el riesgo de inasistencia por temor a arrestos inmediatos y dificultades de traslado. El recinto se localiza a más de una hora en automóvil desde San Antonio.

Casey Revkin, cofundadora de Each Step Home, declaró a ABC News la reacción de una madre citada al afirmar que “estaba horrorizada” y que “tiene mucho miedo de que, después de la audiencia, ella y sus hijos sean detenidos de inmediato. También le preocupa cómo llegar al juzgado. Dilley está a más de una hora en coche de San Antonio y ella no tiene coche”.

Por su parte, Kristin Etter añadió que “Dilley es una elección muy extraña porque no se trata solo de un lugar remoto, sino que se ha convertido en sinónimo de detención de familias inmigrantes y aislamiento. Es el único lugar del país que detiene a niños y familias, por lo que existe un simbolismo muy fuerte y un mensaje muy significativo a la gente”.

Posición de las autoridades y advertencias legales

Un vocero del Departamento de Justicia indicó a ABC News que la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) programa audiencias en múltiples sedes, incluidos recintos del Departamento de Seguridad Nacional. “No hay nada novedoso en que la EOIR maximice las opciones de espacio disponibles para garantizar que los extranjeros tengan su día en la corte de manera oportuna”, dijo el portavoz.

Un aviso oficial obtenido por ABC News advierte que las personas que no asistan a sus citas pueden ser sujetas a expulsión del país si el DHS prueba la entrega de la notificación. En paralelo, legisladores demócratas han denunciado deficiencias de infraestructura y atención médica en la sede de Dilley, acusaciones que el Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado formalmente.

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