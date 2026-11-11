Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 11 de noviembre

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 1% durante el día y del 6% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 13% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 2.49 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:38 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:42 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 55 grados Fahrenheit (6 y 13 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 91% por la mañana, 94% por la tarde y 91% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.