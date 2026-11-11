Salarios de hogares de bajos ingresos suben 4.7% en EE.UU., pero el alivio tiene límites

Los hogares con menores ingresos en Estados Unidos registraron un aumento interanual de 4.7% en sus ingresos salariales después de impuestos durante octubre de 2026, según un reporte del Bank of America Institute.

El incremento representa $47 más por cada $1,000 de ingresos salariales después de impuestos respecto al año anterior. Sin embargo, no necesariamente se traduce en mayor poder de compra, ya que los precios también avanzaron durante ese periodo.

La cautela tiene fundamento: el 10 de noviembre, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que los salarios reales por hora permanecieron sin cambios entre septiembre y octubre para el conjunto de empleados privados, debido a que las remuneraciones y los precios aumentaron 0.4% en ambos casos. Cobrar más, por tanto, no siempre significa un mejor poder adquisitivo.

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El 4.7% no llega de la misma forma para todos

El reporte de Bank of America Institute, publicado este 6 de noviembre de 2026, utiliza datos bancarios para analizar ingresos y empleo. Su indicador corresponde a hogares, no a un aumento uniforme del sueldo individual por hora.

La diferencia entre grupos resulta relevante para interpretar qué grupos de trabajadores están recuperando terreno:

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

“Los hogares de menores ingresos están experimentando el crecimiento salarial más fuerte”, señaló el instituto.

Sin embargo, el dato no permite concluir que todos los trabajadores recibieron un ajuste equivalente. Para comprobar tu situación, compara los ingresos netos de tu hogar en periodos semejantes y separa cualquier cambio en horas trabajadas, bonos o número de personas empleadas.

Los precios ponen otro límite

El informe también presenta una variación interanual, mientras que el dato de salarios reales de la BLS compara septiembre con octubre. Ambas cifras miden periodos y poblaciones diferentes, por lo que no es correcto restarlas para calcular una supuesta ganancia salarial real.

La BLS indicó este lunes que los ingresos reales promedio por hora “no cambiaron de septiembre a octubre”.

El aumento en los precios de productos y servicios cotidianos explica la tensión. En octubre, los alimentos aumentaron 0.5%, la energía 0.7% y el componente de vivienda 0.3% frente a septiembre, según el informe nacional de precios de la agencia.

Tampoco existe una comparación interanual general completa del índice de precios para octubre: la BLS señaló que faltan datos de octubre de 2025 debido a la interrupción del financiamiento federal por el cierre gubernamental. Esa ausencia impide presentar una medida anual oficial plenamente comparable para ese mes.

Nueva York tiene otra referencia

Para quienes trabajan en Nueva York, el crecimiento nacional de ingresos no sustituye la revisión del salario mínimo aplicable. El Departamento de Trabajo estatal publica tasas según región y ocupación, con reglas particulares para actividades como empleos con propinas y cuidado domiciliario.

La agencia advierte que “esta tarifa varía según tu región y el tipo de trabajo que realizas”, en su página oficial.

Si trabajas en la ciudad de Nueva York, Long Island o Westchester, la página estatal fija el mínimo general en $17 por hora para el 1 de enero de 2027; para el resto del estado, establece $16. También anuncia que esas tasas generales permanecerán sin aumento ese día, aunque identifica excepciones sectoriales.

Revisa tu categoría antes de hacer cuentas. Si sospechas que recibes menos del mínimo correspondiente, el departamento ofrece asistencia y recepción de quejas en el 888-525-2267.

Cómo proteger el ingreso adicional

El dato nacional puede servirte como contexto, pero conviene decidir con tus propios recibos de pago:

Compara ingresos netos: utiliza periodos equivalentes y distingue aumentos permanentes de pagos extraordinarios

utiliza periodos equivalentes y distingue aumentos permanentes de pagos extraordinarios Revisa gastos esenciales: calcula cuánto absorben renta, alimentos, transporte y servicios antes de ampliar compras

calcula cuánto absorben renta, alimentos, transporte y servicios antes de ampliar compras Comprueba el pago por hora: no confundas un depósito mayor por más horas con una mejora de tu tarifa

no confundas un depósito mayor por más horas con una mejora de tu tarifa Evalúa cualquier oferta completa: compara salario, horario, transporte y beneficios antes de cambiar de empleo

Si aparece un margen adicional, considera guardar una parte para gastos imprevistos. Evita comprometerlo íntegramente con una nueva mensualidad antes de comprobar que el ingreso se mantiene.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre salarios e ingresos en octubre de 2026

¿Los salarios de bajos ingresos subieron 4.7% solamente en octubre?

No. La cifra compara octubre de 2026 con octubre de 2025 y corresponde a ingresos salariales de hogares después de impuestos, según Bank of America Institute.

¿Mi empleador debe pagarme 4.7% más?

El reporte no establece esa obligación: describe una tendencia observada en datos bancarios. Para revisar tu pago, consulta las reglas salariales que correspondan a tu empleo y ubicación.

¿El aumento significa que puedo comprar 4.7% más?

No necesariamente. El indicador del banco no descuenta la inflación; además, la BLS reportó que los ingresos reales promedio por hora no cambiaron entre septiembre y octubre.

¿Dónde puedo verificar el salario mínimo en Nueva York?

Puedes consultar la herramienta y las tablas del Departamento de Trabajo estatal. La tarifa depende de la región y del tipo de empleo.

Conclusión

Antes de asumir una deuda nueva, comprueba si la mejora de tus ingresos se mantiene frente a tus próximos pagos de renta, alimentos y servicios. Un depósito mayor puede darte margen; convertirlo inmediatamente en una obligación fija puede dejarte sin protección si cambian tus horas o tus gastos.

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