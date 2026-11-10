El 44% de las vacantes en Nueva York ya exige habilidades digitales para trabajar

En Nueva York, las habilidades digitales se están convirtiendo en un requisito cada vez más importante para conseguir empleo, incluso en sectores alejados de la tecnología. Un informe del Center for an Urban Future encontró que el 44.2% de las vacantes laborales en la ciudad exige competencias digitales, frente al 34.5% registrado en 2015.

El cambio afecta a quienes buscan su primer trabajo, un mejor salario o una oportunidad de ascenso, pues conocimientos como manejar Excel, analizar datos o utilizar herramientas de inteligencia artificial pueden marcar la diferencia en un proceso de contratación.

El informe analizó cientos de miles de avisos de empleo públicos entre 2015 y 2025 y, entre sus conclusiones, halló que la cantidad de vacantes que exigían habilidades digitales creció 40.3%, de 251,475 a 352,806, mientras que las que no las pedían disminuyeron en casi 31,600.

Lo que implica contar con este tipo de habilidades para tu bolsillo

Las vacantes que piden al menos una habilidad digital ofrecen un salario mediano de $110,000 al año para puestos de tiempo completo. Las que no exigen esas competencias reportan un salario mediano de $87,900, una diferencia de $22,100 anuales.

Eso no significa que cualquier curso corto garantice un empleo de seis cifras. Pero sí muestra que las habilidades digitales se asocian con puestos mejor pagados y con más posibilidades de avanzar, incluso en sectores que antes no exigían conocimiento tecnológico.

Para un trabajador de salud a domicilio, construcción, retail o transporte, una vacante que antes aceptaba experiencia básica ahora puede pedir manejo de aplicaciones, registros digitales, análisis de datos o familiaridad con inteligencia artificial.

Los empleos que ya lo exigen

La demanda de estas habilidades ya no se concentra en empresas de tecnología. En 2025, el 48.6% de las vacantes en transporte y almacenes, el 43.5% en construcción y el 48.3% en servicios educativos pedían habilidades digitales.

Transporte y almacenes: 48.6% de las vacantes, frente a 33.6% en 2015

48.6% de las vacantes, frente a 33.6% en 2015 Servicios educativos: 48.3%, frente a 35.4% en 2015

48.3%, frente a 35.4% en 2015 Construcción: 43.5%, frente a 32.5% en 2015

43.5%, frente a 32.5% en 2015 Retail: 39.8% de las vacantes

39.8% de las vacantes Hospitales: 31.5% de las vacantes

En los servicios de atención médica a domicilio, el 23.4% de las vacantes ya solicita competencia digital. Ese sector es especialmente relevante porque más de la mitad de sus trabajadores tienen la secundaria como máximo nivel educativo.

Las habilidades que más piden

No necesitas convertirte en programador para aprovechar esta tendencia. El informe identifica como habilidades más solicitadas el uso de Microsoft Office, análisis de datos, el lenguaje de programación Python, Microsoft Outlook y familiaridad con software de inteligencia artificial.

Entre las habilidades emergentes aparecen la IA generativa, la ingeniería de instrucciones, conocida como prompt engineering, y ChatGPT. De las 1,000 habilidades digitales más mencionadas en vacantes de 2025, el 15% no aparecía tres años antes.

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En términos prácticos, puedes comenzar con herramientas básicas (correo electrónico profesional, hojas de cálculo y documentos compartidos) y luego avanzar hacia Excel avanzado, análisis de datos o IA.

Una nueva barrera para conseguir un mejor empleo

Eli Dvorkin, director editorial y de políticas del Center for an Urban Future, advirtió que la brecha digital ya no se limita a quien tiene computadora o internet.

“Esas cosas todavía importan, pero la nueva brecha digital se trata de quién tiene las habilidades para tener éxito en una economía cada vez más digital”, sostuvo Dvorkin.

También señaló que los empleos que históricamente ofrecieron una puerta de entrada al mercado laboral se están volviendo más difíciles de acceder.

“El peligro es que existe una nueva barrera de oportunidad para los neoyorquinos que ya tienen dificultades, en muchos casos, para salir adelante”, indicó Dvorkin.

Para la comunidad hispana de Nueva York, esa barrera puede afectar especialmente a quienes trabajan en sectores donde la digitalización avanza rápidamente.

¿Dónde puedes entrenarte gratis?

Si buscas mejorar tus oportunidades laborales, la ciudad ofrece alternativas gratuitas o de bajo costo. El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) y el NYC Tech Talent Pipeline ofrecen capacitaciones sin costo en tecnología, análisis de datos, programación y alfabetización en IA.

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programa intensivo de para quienes no tienen experiencia en desarrollo web; busca empleos de Bibliotecas públicas: la Brooklyn Public Library ofrece certificaciones gratuitas de Grow with Google en IA, ciberseguridad, análisis de datos, marketing digital y soporte técnico

Sin embargo, el Center for an Urban Future sostiene que la ciudad necesita invertir más en programas de desarrollo laboral, instituciones educativas y bibliotecas para preparar a más residentes. Su guía identifica 29 programas para jóvenes y 43 para adultos de capacitación digital.

“Si el alcalde Zohran Mamdani quiere lograr que Nueva York sea más asequible, no bastará con centrarse solo en reducir el costo de vida”, afirmó Dvorkin. “Los responsables políticos también deberán ayudar a más neoyorquinos a calificar para empleos mejor pagados y a desarrollar habilidades digitales en toda nuestra economía”.

Además, otro informe del mismo centro encontró que las vacantes de nivel inicial en tecnología cayeron 49% desde 2022, mientras que las que exigen habilidades de IA crecieron 20%.

Antes de inscribirte, revisa los horarios, el idioma, los requisitos de asistencia y si el programa incluye ayuda para buscar empleo. Conviene priorizar cursos que enseñen habilidades que aparecen en las vacantes que te interesan.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre habilidades digitales y empleo en NYC

¿Qué son las habilidades digitales?

Son capacidades para usar tecnología en el trabajo, como Excel, correo electrónico profesional, análisis de datos, herramientas de colaboración o inteligencia artificial.

¿Qué porcentaje de vacantes en NYC pide habilidades digitales?

El 44.2% de los avisos de empleo en 2025 solicitaba habilidades digitales, frente al 34.5% en 2015.

¿Qué habilidades digitales conviene aprender primero?

Conviene comenzar con Microsoft Office, correo profesional, hojas de cálculo y análisis básico de datos. Después puedes avanzar a Python, SQL o herramientas de IA.

¿Puedo encontrar capacitación gratuita en Nueva York?

Sí. El NYC Tech Talent Pipeline, el SBS y las bibliotecas públicas ofrecen programas gratuitos de tecnología, análisis de datos, programación y alfabetización en IA.

¿Las habilidades digitales aumentan el salario?

Las vacantes de tiempo completo con al menos una habilidad digital tenían un salario mediano de $110,000, frente a $87,900 en las que no la pedían.

¿Esto afecta a empleos que no son de tecnología?

Sí. Transporte, construcción, educación, retail, hospitales y atención médica a domicilio ya solicitan habilidades digitales en una parte creciente de sus vacantes.

Conclusión

Las habilidades digitales ya no son un requisito exclusivo de oficinas o empresas tecnológicas: están llegando a empleos que históricamente ofrecieron acceso más sencillo al mercado laboral. Si no desarrollas al menos competencias básicas, podrías quedar fuera de vacantes que antes eran alcanzables con experiencia y disposición para aprender.

La oportunidad está en empezar antes de que la brecha se amplíe. Revisa las vacantes de tu sector, identifica las herramientas que piden con mayor frecuencia y busca un programa gratuito que te permita acreditar esas habilidades.

En una ciudad tan competitiva como Nueva York, las habilidades digitales ya no son un requisito exclusivo de oficinas o empresas tecnológicas.

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