Así gastan los estadounidenses su sueldo tras cobrar; 40% se va en 48 horas

Los trabajadores estadounidenses gastan 40% de su sueldo durante las primeras 48 horas después de cobrar, principalmente para cubrir facturas, reducir deudas, comprar alimentos y productos indispensables. Esta cifra muestra la sensación de que el dinero se esfuma apenas reciben el depósito.

Este sentido de urgencia tiene una causa clara: 74% de los trabajadores tiene al menos una factura que vence antes de recibir su siguiente pago. Además, no hay un alivio duradero: 54% de los trabajadores se queda regularmente con poco dinero y comienza a sentirse limitado, en promedio, cuatro días antes de volver a cobrar.

Los datos proceden de una encuesta realizada por FinanceBuzz y patrocinada por Wells Fargo. El estudio consultó mediante Prolific a 2,000 trabajadores de tiempo completo en Estados Unidos a finales de junio de 2026.

Para reducir el riesgo, los trabajadores pueden separar primero el dinero destinado a renta, servicios, comida y transporte; revisar cada comprobante de nómina y programar transferencias automáticas a una cuenta de emergencia. También pueden solicitar que las fechas de vencimiento de determinadas facturas coincidan mejor con su calendario salarial.

Las facturas absorben primero el sueldo

Pagar obligaciones es la acción más común después de recibir el salario: 80% cubre facturas durante el primer día o los dos primeros días. Al mismo tiempo, 71% transfiere dinero a sus ahorros, 70% paga tarjetas o deudas y 69% compra alimentos y otros productos básicos.

80% paga facturas

paga facturas 71% mueve dinero a sus ahorros

mueve dinero a sus ahorros 70% reduce deudas o saldos de tarjetas

reduce deudas o saldos de tarjetas 69% compra comida y artículos necesarios

compra comida y artículos necesarios 50% adquiere algo que había pospuesto

Los resultados indican que el exceso de gasto no es la principal razón mencionada por quienes se quedan cortos antes de cobrar. Chris Lewis, responsable de investigación de FinanceBuzz y autor del estudio, sostuvo que “gastar de más explica mucho menos de lo que imaginábamos”, y señaló que el aumento en los precios, las emergencias y los gastos diarios están fuera del control de muchas personas.

Cobrar también produce alivio

El día de pago conserva un componente emocional: 88% de los encuestados afirmó que lo espera con entusiasmo y lo celebra de alguna manera. Sin embargo, la forma más frecuente de hacerlo no tiene que ver con salir de compras: 66% aparta dinero para una adquisición importante.

46% compra algo personal, 44% paga una salida o experiencia, 42% pide comida o acude a un restaurante y 26% sale a beber o busca entretenimiento. Sin embargo, la decisión más importante tiene que ver con pagar pendientes y recuperar cierta libertad financiera, aunque la sensación dura poco para millones de hogares.

El dinero falta antes de recibir el siguiente depósito

Antes de recibir el siguiente pago, 51% retrasa el pago de facturas esenciales y 43% pospone compras indispensables, como alimentos, gasolina o medicamentos. Otro 23% afirmó haber enfrentado un cargo por pago tardío o sobregiro, mientras 44% tuvo que buscar dinero adicional para cubrir un gasto imprevisto.

Melinda Sineriz, editora gerente de FinanceBuzz, afirmó que “los cheques de pago llegan conforme a un calendario, pero la vida no”, y atribuyó buena parte de la tensión al desfase entre el depósito y las fechas de vencimiento.

La Reserva Federal aporta un contexto más amplio: 16% de los adultos no pagó todas sus facturas por completo durante el mes anterior a su encuesta de 2025. Entre quienes ganaban menos de $25,000 al año, la proporción subió a 34%, frente a 7% entre quienes recibían $100,000 o más.

Tres ajustes protegen el salario

El primer paso consiste en revisar el comprobante de nómina: solo 38% verifica siempre sus horas, tarifa y retenciones. También ayuda mantener un presupuesto, práctica que realiza regularmente 56% de los trabajadores, y utilizar alertas bancarias para detectar cargos y saldos bajos.

Otra opción es pedir el cambio de fecha de una factura. La mitad de los encuestados ya recurrió a esa medida para acercar el vencimiento al día de pago y evitar retrasos sin contratar un préstamo ni acumular intereses.

Un fondo para emergencias ofrece mayor protección. En 2025, 55% de los adultos tenía dinero reservado para cubrir tres meses de gastos, una proporción sin cambios frente a 2024 y menor que el máximo de 59% registrado en 2021.

El pago anticipado tiene límites

Algunos bancos permiten disponer del depósito hasta dos días hábiles antes. Entre los trabajadores con acceso a esa función, 64% aseguró haberla utilizado para evitar una dificultad financiera; 49% dijo que le permitió esquivar un recargo tardío y 39%, un sobregiro.

No obstante, recibir el dinero antes no aumenta el salario ni corrige un déficit permanente. Los productos de acceso anticipado ofrecidos por terceros también pueden incluir cuotas o propinas, costos que deben revisarse antes de utilizarlos repetidamente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los hábitos de gasto de los estadounidenses

¿Qué hacen primero los estadounidenses cuando cobran?

La acción más común es pagar facturas: 80% lo hace durante el primer o segundo día después de cobrar. Después aparecen el ahorro, el pago de deudas y las compras esenciales.

¿Cuánto sueldo gastan durante las primeras 48 horas?

FinanceBuzz calculó un promedio de 40%. Esa cifra incluye obligaciones pendientes, productos básicos y algunos gastos de celebración.

¿Por qué vuelven a quedarse sin dinero?

Los motivos más mencionados fueron el costo general de los productos, con 58%, y los gastos inesperados, con 53%. Solo 29% señaló el exceso de gasto como causa principal.

¿Los trabajadores prefieren cobrar semanalmente?

Sí. El 51% preferiría un pago semanal, aunque solo 27% de los establecimientos privados utiliza esa frecuencia; 43% paga cada dos semanas.

¿Cobrar anticipadamente resuelve el problema?

Puede ayudar a evitar un recargo cuando una factura vence antes, pero no genera ingresos adicionales. Su utilidad depende de que el siguiente presupuesto considere el adelanto.

Conclusión

El próximo sueldo sigue ofreciendo alivio, pero la presión aumentará si las fechas de cobro y vencimiento continúan separadas. Para los hogares con poco margen, revisar la nómina, reprogramar facturas y automatizar una reserva pequeña puede ser más efectivo que intentar corregir todo el presupuesto al final del ciclo.

Si el salario queda comprometido durante las primeras 48 horas, la señal no siempre es una mala administración, también muestra que los ingresos ya no alcanzan para absorber precios altos e imprevistos. El riesgo aparece cuando ese desfase provoca sobregiros, pagos con tarjeta de crédito o adelantos con costo.

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