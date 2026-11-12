Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 12 al 18 de noviembre

Herald Holiday Fair inaugura sus atracciones navideñas

La temporada navideña comienza a tomar forma en el corazón de Manhattan con la apertura de las atracciones de Herald Holiday Fair, que hoy jueves 12 de noviembre, a partir del mediodía, recibirán a sus primeros visitantes en Greeley Square, en la intersección de Broadway y la calle 33. Organizada por 34th Street Partnership, la feria estrena este año una nueva atracción: Snow Slide, una pista que permitirá deslizarse sobre una superficie de nieve. También regresa uno de los favoritos del público, el carrusel navideño de dos pisos, mientras que quienes busquen una experiencia diferente podrán embarcarse en Magical Sleigh Ride, un recorrido de realidad virtual que recrea un viaje en trineo por un mundo invernal. Más información: https://34thstreet.org/

Foto: 34th Street Partnership

El cine andino celebra su primer festival en Queens

El I Festival Internacional de Cine Andino reúne en Corona, Queens, películas sobre identidad cultural, memoria, derechos humanos y migración, con historias que conectan a las comunidades andinas con sus raíces. Organizado por Alianza Ecuatoriana Internacional y el Centro Comunitario Andino, el encuentro se extenderá hasta el 15 de noviembre e incluye proyecciones, foros y conversaciones con realizadores. La jornada de clausura entregará los premios Kuri Chasqui, “El Mensajero de Oro”, en reconocimiento a los creadores audiovisuales. Las actividades se realizan en el Centro Comunitario Andino (104-08 Roosevelt Avenue, 2do piso). Información: aeinyusa.org.

Cortesía

Blue Man Group regresa navideño

Blue Man Group regresa a Nueva York con un espectáculo navideño que marcará su debut en Broadway. “A New Holiday Surprise”, la primera producción itinerante de temporada de la compañía, se presentará desde este jueves 12 de noviembre al 3 de enero de 2027 en el Lunt-Fontanne Theatre (205 West 46th Street). El espectáculo combinará música navideña interpretada con sus característicos instrumentos, humor y efectos visuales, mientras los Blue Men descubren las tradiciones y sorpresas de las fiestas. Boletos en www.blueman.com y www.broadwaydirect.com.

Foto: Cortesía DKC O&M

BORIMIX celebra a los líderes de la cultura latina

La comunidad cultural latina de Nueva York se reunirá este viernes 13 de noviembre para celebrar una nueva edición de los reconocimientos BORIMIX, que distinguen a personalidades e instituciones por sus aportes al arte, la cultura, el servicio público y el desarrollo comunitario. La celebración comenzará a las 6 pm con una alfombra roja en la recién inaugurada Galería LES de The Clemente Center, ubicada en el 107 de Suffolk Street. A las 6:30 pm tendrá lugar la ceremonia de premiación en el Teatro SEA y, a las 7:30 pm, las actividades continuarán en el Teatro Flamboyán con el lanzamiento del libro CITICIEN. La noche incluirá música en vivo, comida y bebidas. La actividad es gratuita, abierta al público y no requiere reservación. Más información: https://borimix.com./

Foto; George Riverón

Luisito Gómez en el Lincoln Center

La salsa neoyorquina será protagonista de una nueva edición de ¡VAYA! con Luisito Gómez & Calle 107, este viernes 13 de noviembre, a las 7:30 pm., en el David Rubenstein Atrium de Lincoln Center. Bajo la dirección del músico, arreglista y productor ganador del Latin Grammy, la agrupación combinará salsa clásica, composiciones originales y nuevos arreglos con un sonido contemporáneo de Nueva York. Los vocalistas Ordanis Castillo, Marvin Moscoso y Jason Martinez acompañarán la presentación, mientras DJ Bembona pondrá música durante el espectáculo. La entrada es gratuita. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Luis Vargas y Monchy traen la bachata a El Bronx

Dos figuras fundamentales de la bachata, Luis Vargas (foto) y Monchy, se presentarán juntos en el espectáculo ¡Bachatéame New York!, este sábado 14 de noviembre, a las 8:00 pm., en Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West). El concierto reunirá clásicos como “Volvió el Dolor”, “La Traicionera”, “Se Gana y Se Pierde” y “Fantasías”, en una noche dedicada a los ritmos dominicanos y la bachata romántica. Para boletos, llame al 718-960-8835 o visite: www.lehmancenter.org/events/bachateame-new-york.

Foto: Lehman Center

Acrobacias y adrenalina en el New Victory Theater

La compañía neoyorquina Streb Extreme Action presenta “Do not Try This At Home”, un espectáculo de movimiento y acrobacias que desafía los límites físicos y la gravedad. Creada por la coreógrafa Elizabeth Streb, la producción se presentará del 14 al 29 de noviembre en el New Victory Theater (209 W 42nd Street). Los artistas, conocidos como Action Heroes, realizarán saltos, caídas y maniobras que exploran fuerzas como la velocidad, el impulso y el impacto. El espectáculo está recomendado para mayores de 7 años. Boletos en:https://www.newvictory.org.

Foto: Lipyanskiy Photo

El arte de los títeres en el Teatro SEA

Como parte del Festival BORIMIX, este domingo 15 de noviembre, a la 1:00 pm, el teatro SEA (107 Suffolk Street) será sede una una conferencia-demostración y taller con Paco Paricio, cofundador de Los Titiriteros de Binéfar (España), compañía que ha ofrecido más de 6,000 funciones desde 1975, quien estará hablando sobre el arte de los títeres. Abierto a titiriteros, artistas escénicos, educadores, estudiantes y curiosos. Se realizará en español. Gratis. El SEA estará presentando además su obra “Viva Pinocho!”, los sábados 14 21 de noviembre. Más información: https://teatrosea.org/.

Foto: SEA

La Pestilencia se despide de Nueva York

Después de 40 años de trayectoria, la banda colombiana La Pestilencia llega a Nueva York para ofrecer su última presentación en Estados Unidos, este domingo 15 de noviembre, en el Melrose Ballroom ( 36-08 33rd St, Long Island City, Queens). Fundada en Bogotá en 1986 y liderada por Dilson Díaz, la agrupación se convirtió en un referente del punk, el hardcore y el rock colombiano. Sus canciones, marcadas por letras críticas sobre la corrupción, la desigualdad, la violencia y el poder, han conectado con varias generaciones. A las 6:00 pm. Para información y boletos, visite: https://www.melroseballroom.com/.

Foto: Cortesía

Ópera brasileña en el Carnegie Hall

La ópera brasileña contemporánea llegará al Carnegie Hall el lunes 16 de noviembre, a las 8:00 pm, con la segunda edición bienal de IBOC Opera Nova: NYC, organizada por la International Brazilian Opera Company en colaboración con Opera Ebony. El concierto reunirá obras de siete compositores brasileños vivos, seleccionadas por João MacDowell (foto), director artístico de IBOC. El programa incluirá estrenos en Estados Unidos y piezas que reflejan la diversidad y evolución de la ópera en Brasil, con creadores de distintas generaciones. Para más información y boletos, visite: https://www.carnegiehall.org.

Foto: Cortesía IBOC

Fotografías del tren elevado de El Bronx

El Bronx Music Hall acaba de inaugurar “Third Avenue El”, una exposición del fotógrafo puertorriqueño George Malavé. La muestra reúne imágenes captadas entre 1972 y 1973 que documentan los últimos años del histórico tren elevado de la Tercera Avenida, antes de su cierre definitivo el 29 de abril de 1973. A través de sus fotografías, Malavé retrata también la vida cotidiana de las comunidades de El Bronx vinculadas a este medio de transporte. La exhibición permanecerá abierta hasta el 11 de abril de 2027 en Bronx Music Hall (438 East 163rd Street). Más información: https://bronxmusichall.org.

Foto: Bronx Music Hall

En Broadway: “Wanted”

El musical WANTED, una historia familiar transmitida por generaciones, acaba de estrenarse en el James Earl Jones Theatre de Broadway ( (138 W 48th St). La producción cuenta la vida de Mary y Martha Clarke, dos hermanas gemelas afroamericanas que, en el Texas de 1893, se hacen pasar por mujeres blancas mientras intentan escapar de las fuerzas que amenazan a su familia. La obra combina música soul, drama e historia para abordar temas como la identidad, la dignidad y la lucha por la libertad. El libreto y las letras son de Angelica Chéri, descendiente de la familia Clarke, y la música de Ross Baum. Más información sobre funciones y boletos en: https://wantedmusical.com.

Foto: Julieta Cervantes

Eataly Caffè abre en el Upper West Side

La cultura del café italiano llega al Upper West Side con la apertura de Eataly Caffè, en el 2252 de Broadway, esquina con West 81st Street. El nuevo espacio ofrece una experiencia durante todo el día, con espresso preparado con granos 100% arábica, pastelería, bomboloni, chocolates calientes y pizza alla pala al estilo romano. También incorpora los Eataly Refreshers, bebidas a base de té verde, bergamota, limón y purés de frutas. Este jueves 12 de noviembre ofrecerá degustaciones gratuitas de estas nuevas bebidas durante todo el día. Abre diariamente de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. Más información en eataly.com.

Cortesía: Eataly

The Standard High Line vuelve a tener pista de hielo

Después de una década, The Standard, High Line recupera The Ice Rink (848 Washington St.), una pista de patinaje que combina música, entretenimiento, gastronomía y actividades de invierno en el Meatpacking District de Manhattan. El espacio abrirá de lunes a miércoles, de 3:00 a 9:00 p.m.; jueves y viernes, hasta las 10:00 p.m., y los fines de semana, de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. Los domingos habrá clases de patinaje para todas las edades, de 12:00 a 4:00 p.m. La programación incluye eventos especiales de La Maison du Chocolat, además de comidas, cócteles y chocolate caliente. Más información: https://www.standardhotels.com/.