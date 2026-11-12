El tiempo de hoy en Chicago para este jueves 12 de noviembre

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 12 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 90 durante la primera mitad del día y del 25 durante la noche. Luego, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 20.51 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:36 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:33 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 45 grados Fahrenheit (7 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 65% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima