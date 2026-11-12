Nueva York: el tiempo para hoy jueves 12 de noviembre

¿Cómo deberías prepararte para salir a las calles de Nueva York este jueves? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 99% durante el día y del 94% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 26% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:39 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:41 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 37 y los 46 grados Fahrenheit (3 y 8 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 91% por la mañana, 55% por la tarde y 91% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.