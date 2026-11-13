El Barça tendrá un espacio para depositar cenizas en el Camp Nou con 26,000 nichos

El FC Barcelona prevé inaugurar a finales de 2027 el Memorial FC Barcelona, un espacio de 1,500 metros cuadrados ubicado en las inmediaciones del Spotify Camp Nou destinado a los aficionados que deseen depositar sus cenizas o las de sus familiares.

El proyecto, presentado este martes en el Auditori 1899 por la vicepresidenta institucional, Elena Fort, junto a su ideólogo Santi Bach, el arquitecto Quique Montoya y el consultor Ramon Artigas, contará con capacidad para 26,000 columbarios y 9,000 placas conmemorativas.

El recinto dispondrá de acceso permanente mediante una entrada independiente desde la calle, mientras que en días de partido y fechas señaladas se habilitará un acceso interior a través de la puerta 35 del estadio. Según explicó el arquitecto Quique Montoya, el diseño tendrá “forma de zapatilla”, incorporará una gran pantalla con una bandera azulgrana en movimiento y lucirá versos del himno inscritos en sus muros, sumando simbólicamente “26.000 seguidores que en espíritu apoyarán al equipo”. Entre las primeras solicitudes confirmadas destaca la del exjugador azulgrana Tente Sánchez, quien expresó en vídeo su deseo de descansar en su “casa”.

Las concesiones para los columbarios oscilarán entre los 2.490 euros (por 10 años), 4.990 euros (25 años) y 5.990 euros (50 años), con opción de reserva previa por 500 euros descontables del importe total y servicios adicionales como urnas personalizadas, mantenimiento anual (70 euros) o traslado posterior al espacio compartido Ara Comunitaria (1.800 euros). Por su parte, las placas conmemorativas tendrán tarifas de 490 euros (10 años), 890 euros (25 años) y 990 euros (50 años), con suplementos opcionales para ubicaciones preferentes o junto a leyendas de la entidad.