Pronóstico del tiempo en Nueva York para este viernes 13 de noviembre

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 91% durante el día y del 63% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 26% en el transcurso del día y del 46% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:40 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:40 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 41 y los 46 grados Fahrenheit (5 y 8 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 5% por la tarde y 8% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.