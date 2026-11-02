Bolsa de valores: ¿por qué noviembre abre seis meses de mayores ganancias históricas para los inversores?

La bolsa de valores de Estados Unidos inicia este lunes 2 de noviembre de 2026 un periodo que históricamente ha ofrecido mejores rendimientos a los inversores. Desde 1945, el S&P 500 ha registrado una ganancia promedio cercana al 7% entre noviembre y abril, frente al 2% entre mayo y octubre, según un análisis de Fidelity.

Sin embargo, este patrón no garantiza que las acciones suban durante los próximos seis meses ni se cumple en todos los periodos, por lo que invertir únicamente por la estacionalidad puede exponer tus ahorros a pérdidas.

De acuerdo con Yahoo Finance, durante los últimos 10 años analizados, ambos semestres registraron rendimientos promedio cercanos al 7%. Esto significa que salir del mercado entre mayo y octubre no necesariamente protege tus inversiones y podría hacerte perder oportunidades de crecimiento.

Por qué noviembre-abril ha registrado mejores rendimientos históricos

Fidelity presentó varias hipótesis para justificar el mejor desempeño entre noviembre y abril: ajustes de las carteras al cierre del año, expectativas por el consumo navideño y efectos de las elecciones sobre las decisiones de inversión.

Sin embargo, la firma reconoció que “no existe una explicación definitiva”. Ese patrón tampoco permite anticipar cuánto ganarás ni qué empresas subirán.

El patrón se conoce como indicador de Halloween y está relacionado con el consejo de vender en mayo y regresar en noviembre. El ‘Stock Trader’s Almanac’, que popularizó esta estrategia, sitúa el periodo noviembre-abril como el de mayor fortaleza histórica para el Dow Jones.

Para interpretar las cifras:

7% frente a 2%: promedios del S&P 500 desde 1945, según Fidelity

promedios del S&P 500 desde 1945, según Fidelity Seis meses completos: el rendimiento corresponde al semestre, no a cada mes

el rendimiento corresponde al semestre, no a cada mes Variación de precios: no representa un rendimiento total con dividendos reinvertidos ni tu ganancia después de costos

La ventaja histórica pierde fuerza

Según Yahoo Finance, el S&P 500 promedió aproximadamente 7% entre noviembre y abril y 1% entre mayo y octubre durante 1950-1987. Desde 1988, el semestre de mayo a octubre elevó su promedio a alrededor del 3%.

Jeffrey Hirsch, editor en jefe del Stock Trader’s Almanac, escribió que los cambios culturales y la circulación más rápida de información “han alterado la estacionalidad en los últimos años”, según la cita recogida por Yahoo Finance.

Un semestre históricamente más débil no equivale a seis meses de pérdidas. Fidelity advierte que mantener las inversiones a largo plazo suele superar a las estrategias estacionales; intentar acertar cuándo entrar y salir puede privarte de un periodo de recuperación.

El calendario no elimina el riesgo.

Las elecciones añaden otra expectativa en este periodo

El cierre de 2026 coincide con las elecciones de medio mandato. Según Yahoo Finance, los 19 periodos de noviembre a abril asociados con esos años electorales desde 1950 terminaron con avances del S&P 500, con una ganancia promedio aproximada de 15%.

La oficina de educación al inversionista de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) indicó el 15 de septiembre de 2022 que “el rendimiento pasado no puede predecir cómo se comportará una estrategia de inversión en el futuro”.

Protege tu ahorro antes de invertir

Si administras un plan 401(k), una cuenta de retiro o inversiones personales desde Nueva York o Nueva Jersey, revisa para qué necesitarás ese dinero antes de comprar más acciones. Investor.gov explica que el plazo y tu capacidad para soportar pérdidas deben orientar tus inversiones.

Antes de cambiar tu cartera:

Separa las metas cercanas: evita depender de una subida bursátil para cubrir dinero que necesitarás pronto

evita depender de una subida bursátil para cubrir dinero que necesitarás pronto Revisa la diversificación: distribuir entre distintos activos y sectores puede reducir el riesgo, sin eliminarlo

distribuir entre distintos activos y sectores puede reducir el riesgo, sin eliminarlo Calcula los costos: comisiones, gastos e impuestos pueden reducir el beneficio de comprar y vender

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la estacionalidad de las ganancias en la bolsa de valores

¿Cuáles son los mejores meses de la bolsa de valores?

Históricamente, noviembre a abril ha sido el semestre más favorable. Fidelity registra un avance promedio del S&P 500 cercano al 7% desde 1945, con diferencias importantes entre años.

¿La bolsa garantiza ganancias desde noviembre?

No. La estacionalidad describe antecedentes; no garantiza ganancias. Puedes perder dinero, aunque inviertas durante el semestre históricamente más fuerte.

¿El 7% incluye dividendos y comisiones?

La cifra de Fidelity corresponde a variaciones de precios. No representa tu rendimiento total con dividendos ni una ganancia neta después de comisiones e impuestos.

¿Debes vender tus acciones en mayo?

No únicamente por el calendario. Fidelity advierte que las estrategias estacionales tienen limitaciones; revisa tus objetivos, plazo y riesgo antes de modificar tu cartera.

Conclusión

Si necesitaras retirar dinero antes de abril de 2027, decide cuánto riesgo puedes asumir antes de comprar. Una caída temporal podría obligarte a vender con pérdidas para cubrir ese gasto: tu fecha de retiro importa más que la entrada al semestre favorable.

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