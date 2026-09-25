¿Cuánto tienes ahorrado para el retiro? Estos son los 5 niveles de riqueza en EE.UU.

La cantidad que los estadounidenses acumulan para el retiro refleja una amplia brecha entre los hogares del país. Casi 46% de los hogares no tenía dinero en cuentas de retiro, mientras que el saldo mediano entre los participantes de planes administrados por Vanguard alcanzó $44,115 en 2025.

La diferencia es todavía más evidente entre quienes han acumulado grandes cantidades. Solo 4.6% de los hogares reportaron más de $1 millón en cuentas de retiro, de acuerdo con un análisis del Servicio de Investigación del Congreso basado en la Encuesta de Finanzas del Consumidor de 2022.

Los 5 niveles de ahorro entre los estadounidenses

Estas categorías son una referencia general, aunque no constituyen una clasificación oficial del gobierno. Tampoco incluyen otros recursos que pueden financiar la jubilación, como pensiones tradicionales, beneficios del Seguro Social, propiedades o ahorros fuera de las cuentas de retiro.

Nivel 1: $0 ahorrados. Cerca del 45.7% de los hogares se encuentran en una situación de falta de activos en cuentas de retiro

Cerca del 45.7% de los hogares se encuentran en una situación de falta de activos en cuentas de retiro Nivel 2: entre $1 y $100,000. Aproximadamente 30% de los hogares estaba en este rango

Aproximadamente 30% de los hogares estaba en este rango Nivel 3: entre $100,001 y $1 millón. Un 15.5% tenía hasta $500,000 y otro 4.7% acumulaba entre $500,001 y $1 millón

Un 15.5% tenía hasta $500,000 y otro 4.7% acumulaba entre $500,001 y $1 millón Nivel 4: entre $1 millón y menos de $2 millones. Solo 4.6% de los hogares superaba esta cantidad

Solo 4.6% de los hogares superaba esta cantidad Nivel 5: $2 millones o más. Representa el nivel superior de la clasificación editorial, aunque el informe del Congreso no separa este grupo ni determina qué porcentaje posee esa cantidad

Nivel 1: comenzar desde cero

No tener una cuenta 401(k) o IRA no significa necesariamente que un hogar carezca de recursos para jubilarse. Algunas familias pueden contar con una pensión, vivienda propia, otros activos o futuros pagos del Seguro Social.

Depender de una sola fuente de ingresos reduce el margen para cubrir vivienda, alimentos, servicios médicos y emergencias. El Servicio de Investigación del Congreso advierte que las cuentas de contribución definida, como los planes 401(k), “no proporcionan un ingreso garantizado”, porque su valor puede aumentar o disminuir con las inversiones.

Para las personas que están en este segmento, la prioridad es crear el hábito del ahorro sin esperar a tener cientos de dólares disponibles. La Oficina del Contralor del Estado de Nueva York recomienda: “Lo importante es: ¡empieza ahora!”

Nivel 2: hasta $100,000

Tener cerca de $50,000 coloca a una persona por encima del saldo mediano de $44,115 registrado entre los participantes de los planes de Vanguard en 2025. Sin embargo, esa comparación abarca cuentas administradas por Vanguard y no representa automáticamente a todos los hogares del país.

El promedio fue considerablemente mayor, con $167,970, porque los saldos elevados empujan la cifra hacia arriba. Por esa razón, la mediana, el punto del análisis que deja a la mitad de los participantes por encima y a la otra mitad por debajo, puede ofrecer una comparación más realista.

En este nivel, aumentar gradualmente la aportación y aprovechar cualquier contribución equivalente del empleador puede ser más importante que perseguir inversiones de alto riesgo.

Nivel 3: las seis cifras

Aproximadamente uno de cada cinco hogares tenía entre $100,001 y $1 millón en cuentas de retiro: 15.5% acumulaba hasta $500,000 y 4.7% tenía entre $500,001 y $1 millón.

Contar con un fondo de seis cifras mejora el panorama, pero no garantiza una jubilación cómoda. La duración del dinero dependerá de la edad de retiro, los gastos médicos, la vivienda, los impuestos, el Seguro Social y la forma en que estén invertidos los recursos.

Aquí la prioridad es revisar comisiones, diversificación y nivel de riesgo. Una persona próxima a jubilarse dispone de menos tiempo para recuperarse de una fuerte caída del mercado que alguien con varias décadas de vida laboral por delante.

Niveles 4 y 5: más de $1 millón

Solo 4.6% de los hogares estadounidenses tenía más de $1 millón en cuentas de retiro durante 2022. Entre los hogares encabezados por personas de 55 a 64 años, la proporción que superaba ese monto alcanzaba 9.2%.

Aun así, $1 millón no funciona como una cifra universal. Una encuesta de Northwestern Mutual concluyó en 2024 que los adultos estadounidenses creían necesitar $1.46 millones para jubilarse cómodamente, frente a un ahorro promedio declarado de $88,400.

Aditi Javeri Gokhale, directiva de Northwestern Mutual, afirmó entonces que “la brecha entre sus metas y su progreso nunca había sido tan amplia”. La cifra necesaria cambia según el costo de vida, las deudas, la salud y los años que cada persona espere permanecer jubilada.

¿Qué puedes hacer para salir de los niveles más bajos?

Las personas que se encuentran en los niveles más bajos pueden comenzar revisando todas sus cuentas 401(k) e IRA, solicitar una estimación de sus beneficios del Seguro Social y agregar una aportación mensual a su presupuesto. En 2026, el límite de contribución personal a un 401(k) es de $24,500, mientras que una IRA permite aportar hasta $7,500.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los niveles de ahorro para un retiro cómodo

¿Cuánto tiene ahorrado el estadounidense típico para el retiro?

El saldo mediano entre participantes de planes de Vanguard fue de $44,115 en 2025. No debe confundirse con el promedio de $167,970 ni aplicarse automáticamente a todos los hogares.

¿Qué porcentaje no tiene una cuenta de retiro?

El análisis del Congreso encontró que 54.3% de los hogares tenía activos en cuentas de retiro en 2022; por diferencia, cerca de 45.7% no los tenía.

¿Un millón de dólares garantiza una jubilación cómoda?

No. La suficiencia depende de los gastos, las deudas, la expectativa de vida, la ubicación, la atención médica y otras fuentes de ingresos.

¿Cuánto puede aportarse a un 401(k) en 2026?

El límite general es de $24,500. Las personas de 50 años o más pueden realizar aportaciones adicionales sujetas a su edad y a las reglas del plan.

¿Cuánto puede aportarse a una IRA en 2026?

El límite combinado para cuentas IRA tradicionales y Roth es de $7,500, o $8,600 para personas de 50 años o más, sin exceder la remuneración tributable.

Conclusión

Estos cinco niveles de ahorro son una buena referencia para saber dónde te encuentras en este momento respecto a un futuro retiro.

Esperar hasta que se acerque la jubilación para preocuparte por tu ahorro puede ser demasiado tarde para aminorar la brecha entre los ingresos disponibles y los gastos previstos; cuanto más tardes en detectar esta diferencia, mayor será el esfuerzo mensual necesario para cerrarlo.

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