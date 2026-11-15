Juguetes suben 6.6% en EE.UU. y amenazan el presupuesto navideño de las familias

Las familias de Estados Unidos tendrán que destinar más dinero a los regalos navideños este año, luego que los precios de los juguetes aumentaron 6.6% en los últimos 12 meses y 4.2% entre agosto y septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El incremento supera la inflación general de 3.7% y amenaza con reducir el dinero disponible para otros gastos durante las fiestas.

Para dimensionar el impacto, una familia que gastó $500 en juguetes el año pasado podría pagar alrededor de $533 por una compra equivalente, si los precios siguen el promedio registrado. Son $33 adicionales que pueden competir con el presupuesto destinado a alimentos, transporte y otros regalos.

El encarecimiento llega justo antes de la temporada de compras navideñas. La Federación Nacional de Comercio Minorista (NRF) proyecta que las ventas minoristas de noviembre y diciembre de 2026 alcanzarán $1.013 billones, un aumento de 4.2% frente a 2025.

¿Por qué los juguetes cuestan más?

El precio de los juguetes depende en gran medida de plásticos, embalajes, transporte y componentes electrónicos. Cuando sube el precio del petróleo, también aumentan los costos de las materias primas, el combustible y el envío desde los países productores.

Jay Foreman, director ejecutivo de Basic Fun, empresa con licencias de marcas como Care Bears, Tonka y Fisher-Price, indicó que los aranceles han elevado los costos del sector. “Los aranceles por sí solos están añadiendo 10% a los costos”, sostuvo.

Los fabricantes enfrentan una disyuntiva: absorber esos costos y reducir sus márgenes, o trasladarlos al precio final. Eso puede significar que un juguete que antes costaba $20 ahora se venda por $25 o más.

El aumento más fuerte en 49 años

El salto de 4.2% entre agosto y septiembre fue el mayor aumento mensual registrado en el índice de juguetes de la BLS en sus 49 años de historia, según un análisis citado por The Street. La categoría incluye juguetes, juegos, pasatiempos y equipos de recreación.

El aumento no se limita a los juguetes de moda. También puede afectar juegos de mesa, bloques de construcción, figuras de acción, artículos deportivos y productos electrónicos para niños.

La demanda, sin embargo, sigue siendo fuerte. Circana reportó que las ventas de juguetes en EE.UU. crecieron 20% en dólares entre enero y septiembre de 2026 frente al año anterior, mientras que las unidades vendidas aumentaron 18% y el precio promedio de venta subió 2%.

Lo que más se venderá en Navidad

Circana proyecta que los artículos de colección, productos con licencias, juegos de construcción, artículos deportivos, manualidades y juguetes vinculados a franquicias o “fandoms” serán los más vendidos esta temporada.

Eso puede complicar el presupuesto de quienes buscan regalos populares. Los productos de colección y las marcas reconocidas suelen tener precios más altos y menor disponibilidad, lo que puede empujar a las familias a comprar con anticipación o aceptar alternativas más costosas.

Las promociones y el valor seguirán siendo importantes, pero el descubrimiento social y la participación en fandoms tendrán una influencia cada vez mayor en las decisiones de compra navideña”, indicó Circana.

Cómo proteger tu presupuesto navideño

Si los juguetes forman parte de tu lista de regalos, conviene planificar antes de entrar a las tiendas. Una lista concreta puede evitar que el total de la compra se dispare.

Fija un límite total para juguetes y no lo superes, aunque encuentres ofertas

para juguetes y no lo superes, aunque encuentres ofertas Compara precios en al menos dos o tres tiendas antes de comprar

en al menos dos o tres tiendas antes de comprar Busca promociones y cupones , especialmente durante las semanas previas al Black Friday

, especialmente durante las semanas previas al Black Friday Considera alternativas como juegos de mesa, libros, materiales para manualidades o artículos de segunda mano en buen estado

como juegos de mesa, libros, materiales para manualidades o artículos de segunda mano en buen estado Evita financiar regalos con tarjetas de crédito si no puedes pagar el saldo completo al final del mes

Más de la mitad de los compradores navideños, 56%, dijo que la situación económica afectará sus planes de gasto este año, según la encuesta anual de la NRF realizada por Prosper Insights & Analytics. Entre quienes buscan reducir costos, 43% planea comprar más en ofertas, 31% comparará precios en línea con mayor frecuencia y 29% usará más cupones.

Las familias ajustan el gasto

Según la NRF, el 56% de los compradores dijo que la economía afectará sus planes de gasto.

Entre los hogares con ingresos inferiores a $75,000 al año, el 80% planea adoptar al menos una medida para manejar los gastos. Las estrategias más comunes incluyen reducir gastos no navideños, comprar menos cosas para uno mismo y usar crédito.

“Más de la mitad de los compradores navideños dicen que el estado de la economía afectará sus planes de gasto este año”, señaló la NRF al presentar su encuesta de 2026.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el precio de los juguetes para la temporada navideña

¿Cuánto subieron los precios de los juguetes?

Los precios de juguetes, juegos, pasatiempos y equipos de recreación subieron 6.6% en un año y 4.2% entre agosto y septiembre de 2026, según la BLS.

¿Por qué suben los precios antes de Navidad?

Los mayores costos de materias primas, combustible, transporte y aranceles han presionado los precios al por mayor.

¿Cuánto más podría costar una lista de regalos?

Una lista de $500 del año pasado podría costar cerca de $533 este año si los precios siguen el alza promedio de 6.6%.

¿Qué juguetes serán más populares?

Circana espera fuerte demanda de artículos de colección, productos con licencias, juegos de construcción, artículos deportivos, manualidades y juguetes vinculados a franquicias.

¿Cómo puedo ahorrar en regalos navideños?

Puedes fijar un presupuesto, comparar precios, usar cupones, aprovechar ofertas y considerar alternativas como libros, juegos de mesa o artículos de segunda mano.

¿La inflación general también subió?

Sí. La inflación general fue de 3.7% en los 12 meses previos a septiembre de 2026, frente a un aumento de 6.6% en los precios de juguetes.

Conclusión

Los juguetes podrían convertirse en uno de los gastos navideños más difíciles de controlar este año, especialmente para familias que ya enfrentan alzas en alimentos, renta y servicios. Si los costos de energía, transporte y aranceles se mantienen altos, los precios podrían seguir presionando los presupuestos durante diciembre.

Para proteger tus finanzas, lo más conveniente es decidir cuánto puedes gastar antes de comprar y priorizar regalos que ofrezcan valor real. Un presupuesto claro puede ayudar a que la Navidad no termine en deudas de tarjeta de crédito.

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