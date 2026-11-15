Mon Laferte pierde la voz debido a malestar de salud, luego de cantar en vivo en los Latin Grammy

A través de su cuenta de “X”, la cantante chilena Mon Laferte dijo sentirse inconforme con el resultado de su presentación en el escenario de los Latin Grammy. Al parecer, se sentía mal de salud y esto influyó en que su actuación no fuese del todo nítida al interpretar el tema “Femme Fatale”.

En la red social escribió: “Estoy enferma de la panza y no me gusta cómo canté”, escribió Mon Laferte, poniendo junto a su publicación varios emojis de caras llorando y provocando la pronta reacción de sus seguidores, según reportó Mezcal TV. Es más, una vez bajó del escenario para las cámaras de Univision y dijo: “Siento que canté horrible”, en reportes del Milenio.

El entrevistador le hizo ver que en ningún momento se escuchó mal arriba del escenario, pero ella le explicó lo siguiente: Justo antes de subir me empezó a dar como un… como que me faltaba el aire. Nunca me había pasado. Yo creo que es la emoción también. Yo creo que estoy vieja ya. Eso me pasa por cantar en vivo”.

Sus fieles seguidores no dudaron en brindarle mensajes de apoyo a raíz de la situación, recordándole lo talentosa que es, y destacando que la salud siempre deberá ser primero.

En su última actualización comentó que ha perdido la voz, según reporta Milento. “Actualización del estado de salud de esta ‘femme fatale’: ayer problemas gastrointestinales, hoy fiebre, tos, dolor de garganta y pérdida total de la voz, drama queen total“, escribió la cantante en su red social.

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