Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 16 de noviembre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este lunes en Nueva York? La predicción del clima para las próximas horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) y una mínima de 39 grados Fahrenheit (4ºC). Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:44 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:37 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 43 y los 57 grados Fahrenheit (6 y 14 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.