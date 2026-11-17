Un avión de American Airlines en el que viajaba la senadora republicana estadounidense Ashley Moody tuvo que desviarse el lunes al aeropuerto de Orlando (Florida), tras sufrir un fallo en uno de sus motores cuando cubría la ruta entre Tampa y Washington.

El incidente impidió a la legisladora por Florida llegar a tiempo para participar en las votaciones del Senado, según dijo su portavoz a medios, que informan este martes del suceso.

El vuelo 496 aterrizó sin contratiempos en Orlando y Moody tomó otro avión hacia la capital estadounidense, aunque llegó después del cierre de las votaciones, detalló el portavoz.

La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga el incidente, ocurrido días después de que la agencia ordenara el viernes una suspensión nacional de las salidas de vuelos durante más de cuatro horas y media debido a un fallo en su sistema de comunicaciones, que provocó miles de cancelaciones y retrasos.

A estos problemas se sumó el lunes una interrupción tecnológica en los sistemas de United Airlines que retrasó las salidas de algunos vuelos, aunque la compañía informó posteriormente de que había resuelto el fallo.

Moody acaba de ser reelegida en las elecciones especiales del pasado 3 de noviembre para completar el mandato del republicano Marco Rubio, quien dejó su escaño en enero de 2025 tras ser confirmado como secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump. El periodo de Moody en el Senado se extenderá hasta enero de 2029.

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