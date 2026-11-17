¿Qué ropa usar para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de máxima y los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 06:45 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:36 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 45 y los 61 grados Fahrenheit (7 y 16ºC).

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.