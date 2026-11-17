Los trabajadores estadounidenses están recurriendo cada vez más a sus ahorros para el retiro para cubrir emergencias. Los préstamos de 401(k) aumentaron 80% en 2025 respecto a 2024, mientras que los retiros por dificultad económica llegaron al 3.4% de los participantes. El incremento refleja la presión que representan el alquiler, las facturas médicas y otros gastos cotidianos para los hogares.

El uso de préstamos pendientes pasó del 12.4% al 22.2% de los participantes en un año, según la encuesta anual de la Plan Sponsor Council of America (PSCA), que recopiló información de 753 administradores de planes sobre la experiencia de 2025. Aunque el monto promedio solicitado bajó de $13,710 a $9,818, más trabajadores están recurriendo a este dinero antes de la jubilación.

Lo que puedes perder al usar tu 401(k) antes de tiempo

Tomar dinero de un 401(k) puede resolver una necesidad inmediata, pero también reduce el capital que podría seguir creciendo mediante intereses compuestos.

Mike Pappis, planificador financiero certificado y jefe de soporte de Boldin, explicó que $10,000 retirados hoy podrían convertirse en aproximadamente $32,000 en 20 años, con un rendimiento anual hipotético de 6%.

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“Un trabajador que retira $10,000 hoy no solo pierde $10,000 de su plan de retiro”, sostuvo Pappis. “Con un rendimiento anual hipotético de 6%, ese dinero podría haber crecido hasta aproximadamente $32,000 en 20 años”.

Por eso, antes de recurrir a estos fondos, conviene evaluar si puedes cubrir la emergencia mediante ajustes temporales del presupuesto, negociaciones de deuda médica u otras ayudas disponibles.

¿Por qué aumentan los retiros por dificultad?

Los retiros por dificultad económica, conocidos como hardship withdrawals, pasaron del 1.5% en 2022 al 3.4% en 2025. La PSCA señaló que se trata del tercer aumento anual consecutivo.

“La asequibilidad está impulsando estos datos”, afirmó Will Hansen, director ejecutivo de la PSCA. “Cuando los costos cotidianos siguen subiendo, el 401(k) se convierte en el fondo de emergencia y más trabajadores realizan préstamos y retiros por dificultades, más pequeñas, solo para mantenerse al día”.

La inflación llegó a 9.1% anual en junio de 2022, su nivel más alto en 40 años. Aunque posteriormente descendió a un rango cercano al 3%, permaneció por encima de la meta del 2% de la Reserva Federal. Este contexto ayuda a entender la presión económica que enfrentan los hogares.

Préstamo o retiro: diferencias en impuestos y pagos

Un préstamo de 401(k) permite tomar dinero de la cuenta y devolverlo con intereses. Si se cumplen las reglas y el calendario de pagos, generalmente no genera impuestos inmediatos.

Un retiro por dificultad, en cambio, reduce permanentemente los ahorros para la jubilación y no puede devolverse al plan. En un 401(k) tradicional, el dinero generalmente está sujeto al impuesto sobre la renta y, si tienes menos de 59 años y medio, puede generar una penalidad adicional del 10%, salvo que aplique una excepción.

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Pappis advirtió que los préstamos también tienen riesgos: los trabajadores dejan de aprovechar el crecimiento potencial de sus inversiones y podrían enfrentar penalidades fiscales si dejan su empleo o no pagan el saldo pendiente. Sin embargo, señaló que pueden ser una opción antes de solicitar un retiro por dificultad cuando la persona tiene un empleo estable y capacidad para cubrir las cuotas.

La regla de cinco años para pagar un préstamo

El IRS establece que, por regla general, los préstamos de 401(k) deben pagarse en un máximo de cinco años, mediante pagos al menos trimestrales que incluyan capital e intereses.

Si dejas de pagar o incumples las condiciones del plan, el saldo pendiente puede considerarse una distribución imponible. Esto significa que podrías tener que pagar impuestos sobre ese dinero y, si corresponde, la penalidad adicional del 10%.

Alternativas antes de tocar tu ahorro para el retiro

Antes de solicitar un préstamo o retiro, revisa otras fuentes de recursos. Por ejemplo, puedes retirar tus aportaciones a una Roth IRA (no las ganancias) en cualquier momento sin impuestos ni penalidades. También puedes utilizar fondos de una cuenta de ahorros para la salud (HSA) para cubrir gastos médicos elegibles.

Otras alternativas que puedes considerar son:

Negociar un plan de pagos o un descuento con el proveedor médico

Reducir temporalmente gastos discrecionales para liberar efectivo

Evaluar si puedes ajustar tu porcentaje de aportación al 401(k) durante un periodo limitado

Comparar el costo de un préstamo con el de un retiro por dificultad, incluidos impuestos, penalidades y pérdida de crecimiento

Consultar al administrador del plan sobre los límites, documentos y plazos aplicables

Pappis recomendó identificar primero la razón por la que se necesita el dinero y revisar las opciones disponibles. Ante una factura médica, por ejemplo, negociar un calendario de pagos puede evitar recurrir de inmediato a los ahorros de jubilación.

Un saldo mayor no elimina el riesgo

El saldo promedio de los participantes activos y de quienes dejaron un empleo con derechos adquiridos en planes 401(k) aumentó 21%, de $154,207 a $186,431, en 2025. El avance superó el crecimiento de 17.9% del índice S&P 500 durante el mismo año.

Sin embargo, tener más dinero acumulado no convierte al 401(k) en un fondo de emergencia. Retirar recursos durante una caída del mercado puede obligarte a vender inversiones a precios más bajos y reducir su potencial de crecimiento futuro.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los retiros y préstamos de 401(k)

¿Cuánto aumentaron los préstamos de 401(k) en 2025?

El uso de préstamos de 401(k) aumentó 80% respecto a 2024, según la encuesta anual de la PSCA.

¿Cuál es la diferencia entre un préstamo y un retiro por dificultad?

El préstamo debe devolverse a la cuenta; el retiro por dificultad reduce permanentemente los ahorros y generalmente genera impuestos.

¿Cuándo aplica la penalidad del 10%?

Por regla general, cuando retiras dinero de un 401(k) tradicional antes de los 59 años y medio y no calificas para una excepción del IRS.

¿Cuánto tiempo tengo para pagar un préstamo de 401(k)?

Generalmente, un máximo de cinco años, con pagos al menos trimestrales.

¿Puedo devolver un retiro por dificultad?

No. El IRS indica que estos retiros no pueden devolverse al plan ni trasladarse a otro plan o IRA.

¿Qué alternativas puedo considerar?

Puedes revisar tus aportaciones a una Roth IRA, los fondos de una HSA para gastos médicos elegibles, acuerdos de pago con proveedores médicos o ajustes temporales de presupuesto.

Conclusión

El aumento de 80% en los préstamos de 401(k) muestra que más trabajadores están utilizando sus ahorros para el retiro como respaldo ante las dificultades económicas. Aunque estas opciones pueden resolver una emergencia, también pueden reducir el dinero disponible durante la jubilación.

Antes de tomar una decisión, compara los costos y las consecuencias fiscales para proteger tus ahorros futuros y considera otras alternativas antes de recurrir a tu plan de retiro.

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