Durante más de un siglo, al hijo único se le colgaron una serie de etiquetas siendo dos de las más recurrentes el ser egoísta y consentido.

A fines del siglo XIX, al psicólogo estadounidense Granville Stanley Hall se le atribuyó una frase que hizo escuela: ser hijo único era “una enfermedad en sí misma” y si bien la ciencia la desmintió hace décadas, más de un siglo después, esa idea sigue presente en muchas sobremesas familiares.

Ser hijo único tiene ventajas reales ya que recibes toda la atención y los recursos de tus padres; aprendes a estar solo sin sentirte abandonado, lo cual desarrolla la creatividad y la autonomía, y el vínculo con mamá y papá suele ser muy cercano. Además, algunos estudios señalan que los hijos únicos tienden a tener un mejor desempeño académico y un vocabulario más rico, en parte porque pasan más tiempo conversando con adultos.

Pero nada es perfecto y también tiene su lado difícil. En mi columna anterior hablé de la rivalidad fraterna como el primer entrenamiento para compartir, una experiencia que el hijo único no suele atravesar dentro de casa y que debe encontrar afuera, con primos, amigos y compañeros de colegio. Carga además con todas las expectativas familiares, sin nadie con quien repartirlas, y cuando sus padres envejecen, suele afrontar en soledad tanto las decisiones sobre su cuidado como la responsabilidad de llevarlas adelante.

Han llegado a mi consulta y veo a diario, aunque no realicen terapia conmigo, padres que son preocupantes ya que tratan a ese hijo único hijo como si fuera de cristal, como si tuviera una fragilidad extrema.

Los padres de un hijo único pueden vivir con un miedo particular. Sienten que es su única oportunidad y temen que se lastime o que alguien le haga daño y por eso lo protegen de cada caída y resuelven sus conflictos por él. Con el tiempo, ese miedo a que algo malo le ocurra termina extendiéndose también a las experiencias buenas, como un campamento con amigos o la primera vez que va solo a la escuela. La sobreprotección nace para cuidarlo pero puede terminar aislándolo.

Crecer así tiene un costo. Si nunca le permiten equivocarse, difícilmente aprenda a tolerar la frustración. Al mismo tiempo, carga con todas las expectativas de la familia y, con los años, esa exigencia externa se vuelve propia: es él mismo quien se prohíbe fallar. Esa doble presión puede volverlo ansioso e inseguro porque siente que cualquier error implica decepcionar a quienes más quiere.

Si eres padre de un hijo único déjame ayudarte: déjalo caer un poco. Permite que resuelva sus problemas con otros niños, que pierda en un juego, que se aburra una tarde entera. Busca espacios donde pueda compartir y relacionarse con sus pares de manera regular y no te olvides de tu pareja ni de los intereses que tienen como adultos. Es importante que tu hijo no sienta que tiene la responsabilidad de sostener la felicidad de la casa ni la unión de los mayores.

A los hijos únicos adultos les propongo mirar hacia atrás y preguntarse qué heredaron de aquella infancia y con qué cargas siguen conviviendo.

En la niñez, el mundo de un hijo único puede ser pequeño y si bien de adulto sigue siendo hijo único, ahora es uno más en el trabajo o entre amigos y ya no tiene que cumplir con las exigencias de su niño, aunque muchas veces sigue llevándolas consigo.

Te pregunto a ti, que creciste siendo el único: ¿cuánto pesa todavía haber sido la gran esperanza de tu familia? Ese peso se puede soltar. A veces podrás hacerlo por tu cuenta, otras necesitarás ayuda. La terapia es un buen lugar para empezar. Lo bueno es saber que ser único no implica estar solo.

Terapeuta matrimonial y familiar licenciada y fundadora de Opción Yo, plataforma de bienestar emocional en español. https://opcionyo.com