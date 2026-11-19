Hay recetas que nunca se escriben. Se aprenden observando las manos de una abuela, escuchando sus consejos y repitiendo los mismos pasos cada Navidad. Con el tiempo, esos sabores se convierten en recuerdos y las tradiciones familiares adquieren un significado que va mucho más allá de la cocina.

Esa conexión entre la comida, los recuerdos y las generaciones es el corazón de “Fantasma”, una obra escrita por Benjamin Benne que llega al teatro Off-Broadway de Nueva York con una historia sobre aquello que las familias conservan, transforman y, a veces, dejan atrás.

La puesta en escena reúne a tres generaciones de mujeres de una familia guatemalteca que se encuentran en Nochebuena para preparar chuchitos, un platillo tradicional cuya receta ha pasado de generación en generación sin necesidad de instrucciones escritas.

Mientras las más jóvenes intentan documentar su preparación, descubren que preservar una tradición no es tan sencillo como anotar sus ingredientes. Entre conversaciones y recuerdos, también salen a relucir las distintas maneras en que cada generación interpreta su pasado.

Para la actriz puertorriqueña Camila Moreno, quien interpreta a Celeste, una de las integrantes más jóvenes de la familia, esa intimidad fue precisamente lo que más la conmovió al conocer la historia.

“Es como este grupo de mujeres se reúne y sí están compartiendo una receta, pero a la vez están compartiendo recuerdos, están compartiendo cariño, amor, empatía una entre la otra”, dice Moreno.

La actriz reconoce en esa dinámica muchas de sus propias experiencias familiares. Aunque creció en Puerto Rico, donde las tradiciones culinarias son diferentes, encuentra un vínculo especial entre los chuchitos guatemaltecos y los pasteles que se preparan durante las fiestas en su isla. También recuerda haber aprendido de sus abuelas a preparar coquito y tembleque, dos recetas que hoy mantiene vivas durante las celebraciones navideñas.

Pero Fantasma no se limita a la nostalgia. A lo largo de casi dos décadas, la obra también explora cómo las experiencias personales y las dificultades de la vida pueden transformar nuestra manera de entender a quienes nos rodean.

Celeste, explica Moreno, comienza siendo una joven idealista que sueña con una sociedad más justa, pero las circunstancias terminan cambiando su perspectiva.

“Al final vemos cómo el mundo la ha cambiado a ella y cómo ha perdido un poco la ilusión de esa posibilidad de cambio”, señaló.

Esa transformación también le permite comprender las decisiones de otras generaciones y reconocer que, en ocasiones, sobrevivir deja poco espacio para luchar por un futuro diferente.

Para Moreno, interpretar a una mujer de raíces guatemaltecas también ha significado acercarse con respeto a experiencias culturales distintas de las suyas, pero atravesadas por sentimientos compartidos entre muchas familias latinas que viven en Estados Unidos.

“Sí nos separan muchas cosas, pero dentro de este país, dentro del velo de ser inmigrantes y de ser latinos viviendo en los Estados Unidos, sí nos unen muchas cosas”, expresó.

Dirigida por Laurie Woolery, Fantasma comenzó sus funciones previas el 7 de noviembre y tendrá su estreno oficial el 22 de noviembre en 59E59 Theaters, en Manhattan, donde permanecerá en cartelera hasta el 20 de diciembre.

En detalle:

Qué: Obra Fantasma

Dónde: Primary Stages at 59E59 Theaters-59 East 59th Street

Cuándo: desde ya hasta el 20 de diciembre