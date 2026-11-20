Ya es historia: entre enero y octubre de 2021, cuando la violencia armada repuntó durante la pandemia, la ciudad de Nueva York registró 1,323 balaceras en las que al menos una persona recibió un disparo. Ahora, en esos mismos diez meses de 2026 hubo 536, una caída del 59% y la cifra más baja que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) haya registrado para ese período.

En todo el estado se reportó una disminución del 13% en los incidentes con disparos que resultaron en heridos durante los primeros 10 meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Desde que la violencia armada alcanzó su punto máximo en el estado de Nueva York hace cinco años, se ha producido una reducción del 63 por ciento en el número de víctimas de tiroteos (1,083 frente a 2,900) y una disminución del 66 por ciento en el número de personas fallecidas (158 frente a 464) en todo el estado.

El número de personas baleadas también cayó de 1,588 a 649, de acuerdo con un balance oficial presentado por la gobernadora Kathy Hochul este viernes.

“Desde que asumí el cargo, he hecho de la seguridad pública una prioridad, con inversiones en las fuerzas del orden y en programas comunitarios que previenen la violencia antes de que ocurra. Esas inversiones están dando resultados“, afirmó la gobernadora.

El gobierno estatal cifra en más de $1,000 millones la inversión en prevención de la violencia armada desde que asumió la gobernación en 2021. La Iniciativa para la Eliminación de la Violencia Armada (GIVE) cuenta con casi $36 millones para financiar personal, horas extra, equipos y asistencia técnica y exige a las agencias participantes adoptar estrategias de prevención respaldadas por evidencia.

La Uniformada también registró 230 asesinatos, un 13.7% menos que en el mismo período de 2025 y por debajo del mínimo anterior de 244, registrado en 2017. En octubre, sin embargo, los tiroteos en la ciudad subieron de 45 a 47 frente al mismo mes del año pasado.

Descenso en la vivienda pública

En los complejos de vivienda pública de la ciudad, las balaceras bajaron de 119 a 78 entre enero y octubre, una reducción del 34.5% frente a 2025.

Además se ponderó que el número de personas baleadas pasó de 136 a 87. En El Bronx, donde el NYPD contabilizó 23 tiroteos en esos complejos en lo que iba de año, octubre cerró sin un solo incidente de ese tipo en la vivienda pública del condado.

De 464 a 158 muertes por disparos

El informe difundido por Hochul reúne las cifras del NYPD y de 28 departamentos policiales de 21 condados fuera de la ciudad que participan en la iniciativa estatal GIVE.

Aunque se reconoce que la caída fue desigual. Rochester pasó de 132 a 102 balaceras con víctimas y el Departamento de Policía del condado de Suffolk reportó una reducción de 27 a 24. En Buffalo, en cambio, los incidentes aumentaron de 83 a 93 frente a 2025, aunque seguían muy por debajo de los 266 registrados en el mismo período de 2021.

Trece jurisdicciones del programa cerraron octubre sin homicidios con armas de fuego, entre ellas Mount Vernon, Newburgh, Schenectady y Utica.