“No permitiremos que la burocracia de Washington se interponga en el camino de las personas que necesitan y merecen recibir atención médica”, fueron las palabras de la gobernadora Kathy Hochul, al anunciar que Nueva York garantizará que 2 millones de personas no pierdan su cobertura de Medicaid por las reglas que quiere imponer el gobierno federal.

La funcionaria explicó en un comunicado que al optar por participar en el “periodo de protección” establecido a nivel federal, Nueva York dispondrá de seis meses adicionales para evitar la disrupción de la atención médica de los neoyorquinos que califican para este servicio.

“El presidente Donald Trump y los republicanos de Washington provocaron esta crisis al impulsar recortes devastadores en Medicaid e imponer nuevos requisitos gravosos que amenazan la cobertura de casi 2 millones de neoyorquinos elegibles. Sus acciones ponen a familias, personas mayores y neoyorquinos vulnerables en riesgo de perder el acceso a la atención médica de la que dependen”, expresó la gobernadora Hochul.

Por eso -dijo- que seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para combatir estos perjudiciales recortes federales.

En el mismo comunicado, el senador Charles Schumer expresó: “La ley de Trump —una gran y nefasta traición— resulta devastadora para el sistema de atención médica de Nueva York. Trump utiliza requisitos ficticios de reporte de actividades laborales para privar a casi dos millones de neoyorquinos de su seguro médico”.

También el Alcalde Zohran Mamdani recordó que “debido a los nuevos requisitos laborales federales, más de 900,000 residentes de la ciudad de Nueva York corren el riesgo de perder su cobertura de Medicaid. Agradezco a la gobernadora Hochul por aceptar un aplazamiento de seis meses en la entrada en vigor de estos cambios tan drásticos. Espero colaborar con los socios estatales y federales para garantizar que los afectados puedan adaptarse a estas nuevas normas y mantener el acceso a la cobertura médica que les salva la vida”.

Por su parte, el director estatal de Medicaid, Amir Bassiri, enfatizó: “Al aprovechar este periodo de transición —durante el cual no se aplicarán sanciones—, brindamos a nuestros afiliados, proveedores y sistemas el tiempo fundamental necesario para adaptarse sin poner en riesgo la cobertura. Estamos plenamente comprometidos a asegurar que todos los neoyorquinos elegibles mantengan el acceso a la atención de alta calidad que merecen”.

Con este paso, Nueva York se acogerá a un periodo de protección federal —vigente hasta el 30 de junio de 2027— durante el cual los beneficiarios de Medicaid no perderán su cobertura por no cumplir con los nuevos requisitos laborales de Medicaid, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

También el estado cuenta con una Inversión de $213 millones para fortalecer las inscripciones en el programa de salud.

Asimismo, los pacientes pueden comparar opciones de cobertura, presentar una solicitud o renovar su cobertura visitando nystateofhealth.ny.gov o llamando al Centro de Atención al Cliente al 1-855-355-5777 TTY: 1-800-662-1220).