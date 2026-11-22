Los pagos de jubilación y sobrevivientes del Seguro Social podrían reducirse un 22% en el cuarto trimestre de 2032 si el Congreso no toma medidas. Y es que, para entonces, las reservas del fondo que los financia se habrían agotado y sus ingresos permitirían cubrir el 78% de los beneficios programados.

Qué significaría para quienes reciben pagos

La proyección de la Junta de Síndicos corresponde al Fondo del Seguro para Envejecientes y Sobrevivientes, conocido como OASI.

El agotamiento de sus reservas no implica que desaparezcan todos los pagos, ya que seguirían entrando recursos, pero serían insuficientes para cubrir la totalidad de los beneficios previstos.

La diferencia entre el 100% prometido y el 78% que podría financiarse equivale al posible recorte del 22%.

Es una proyección financiera condicionada a que no haya cambios, no una reducción ya aprobada.

El Fondo del Seguro por Incapacidad, o DI, tiene una perspectiva distinta. sus reservas permanecerían positivas durante los 75 años que abarca el análisis.

Por qué también se menciona el año 2034

Al considerar juntos los fondos de jubilación, sobrevivientes e incapacidad, los síndicos proyectan que las reservas combinadas se agotarían en 2034.

En ese escenario, los ingresos permitirían pagar el 83% de los beneficios programados, una insuficiencia del 17%.

Toma en cuenta que esa fecha no sustituye la de finales de 2032 para el fondo OASI. Son cálculos diferentes, uno analiza el fondo de jubilación y sobrevivientes por separado y el otro reúne ambos fondos.

Los gastos ya superan los ingresos

En 2025, las reservas combinadas disminuyeron $160,000 millones y quedaron en $2.56 billones.

Los ingresos, incluidos los intereses, sumaron $1.45 billones, mientras que los gastos llegaron a $1.61 billones.

Del dinero recibido, $1.32 billones procedieron de contribuciones netas de impuestos sobre la nómina, $58,000 millones de impuestos sobre los beneficios y $69,000 millones de intereses.

Las reservas obtuvieron un rendimiento anual efectivo del 2.6%.

El Seguro Social pagó $1.60 billones en beneficios durante 2025 y terminó el año con aproximadamente 70 millones de beneficiarios.

Unos 185 millones de trabajadores tuvieron ingresos cubiertos y pagaron impuestos sobre la nómina. Administrar el programa costó $7,000 millones, el 0.4% del gasto total.

Los gastos totales superan los ingresos totales desde 2021, y los ingresos sin intereses desde 2010. El déficit actuarial proyectado a 75 años aumentó del 3.82% al 4.42% de las nóminas tributables.

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