Estudiantes de CUNY tendrán transporte público gratis en NYC

Un grupo de 700 estudiantes de CUNY (universidad pública de la Ciudad de Nueva York), ya no tendrán que preocuparse más por buscar maneras para cubrir sus costos de transporte para acudir a sus clases, pues ahora tendrán tarjetas OMNY ilimitadas, totalmente gratis.

Así lo anunció este lunes la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, tras destacar que el organismo legislativo aprobó una partida de $700,000 dólares para financiar el programa piloto. El pasado 22 de septiembre se les notificó a los estudiantes seleccionados quienes recogieron sus tarjetas, que empezarán a funcionar desde la próxima semana.

“Estoy encantada con el lanzamiento de este nuevo programa piloto en colaboración con CUNY, que forma parte de nuestro gran esfuerzo por financiar programas específicos de asequibilidad del transporte para apoyar a los neoyorquinos que más lo necesitan”, dijo la jefa del Concejo en City College.

“Cientos de estudiantes ya no tendrán que preocuparse por si pueden pagar el trayecto a la universidad, una barrera que, en parte, obliga a algunos a abandonar sus estudios. En su lugar, los estudiantes podrán centrarse en las metas más importantes: graduarse, conseguir un empleo bien remunerado y lograr movilidad económica ascendente”, agregó.

El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, destacó que el programa piloto, que espera expandirse en el futuro, aliviará a los estudiantes elegidos, quienes al tener acceso gratis al transporte garantizarán su acceso a la educación.

“El transporte gratuito e ilimitado aliviará una carga financiera real y ayudará a los estudiantes de CUNY a concentrarse en lo más importante: su educación”, dijo el líder de la Universidad pública de la Gran Manzana. “Este programa piloto refleja la misión de CUNY como motor de oportunidades y demuestra lo que es posible cuando invertimos en soluciones equitativas que apoyan a los estudiantes tanto dentro como fuera del aula”.

Akkeem Polack, presidente del Senado Estudiantil de la Universidad CUNY aseguró que llevan años luchando para que se entienda que el transporte es un componente vital para poder acceder a la educación, pues muchos alumnos batallan para poder pagar los pasajes del metro y autobuses.

“Ser admitido en la universidad sirve de poco si no se tienen los medios económicos para llegar”, dijo el líder estudiantil. “No se trata solo de un viaje al campus; se trata del estudiante que ahora puede asistir a clase con regularidad, realizar prácticas profesionales o mantener su trayectoria hacia la graduación sin que los costos de transporte se interpongan en su camino”.

700 estudiantes de CUNY tendrán tarjeta OMNY gratis. Foto Edwin Martínez.

CUNY reveló que junto a los 700 estudiantes seleccionados, se incluyó a otros 300 en una lista de espera y datos compartidos dejan ver la necesidad urgente de que se invierta en más programas que subsidien las tarjetas OMNY. De aproximadamente 54,000 estudiantes de CUNY que cumplían con los criterios de elegibilidad para ser uno de los elegidos, más de 28,500 completaron un formulario de interés.

“Para muchos neoyorquinos, la asequibilidad no es un debate abstracto. Son los $3 dólares que pagan cada vez que pasan la tarjeta, dos veces al día, simplemente para llegar a clase o al trabajo. Esos 3 dólares que luego no pueden utilizar para alimentarse o para cubrir un gasto imprevisto”, dijo la concejal Crystal Hudson. “Las tarjetas OMNY gratuitas para los estudiantes de CUNY alivian la carga de aquellos que ya hacen malabares con cada dólar para construir un futuro mejor para sí mismos y para sus familias”.

Actualmente otros estudiantes ya tienen acceso a tarjetas de metro y autobuses gratis con el programa CUNY ASAP, que proporciona viajes ilimitados, y con la nueva iniciativa los estudiantes beneficiados deben cumplir con los requisitos para recibir la beca Pell, estar inscritos a tiempo completo con al menos 12 créditos tanto en el semestre de otoño como en el de primavera, y cursar un mínimo de dos asignaturas presenciales.

El programa piloto de las tarjetas OMNY para los 700 estudiantes de CUNY se suma al programa Tarifas Justas, que busca subsidiar la mitad del costo del transporte público a más de 1.3 millones de neoyorquinos de bajos ingresos. El Concejo Municipal elevó el umbral de elegibilidad del 150% al 200% del nivel federal de pobreza para poder acceder a las OMNY a mitad de precio, lo que permitirá que unos 340,000 residentes más se beneficien.

Betsy Plum, directora ejecutiva de la organización Riders Alliance, que aboga por más subsidios a pasajeros de bajos recursos, aseguró que el transporte público asequible es vital no solo para desplazarse sino para progresar en la Gran Manzana.

“Ofrecer viajes gratuitos en autobús y metro a 700 estudiantes de CUNY supondrá un ahorro inmediato para los jóvenes que lo necesitan”, dijo la defensora. “Las tarjetas OMNY gratuitas para estudiantes de CUNY impulsarán sus objetivos educativos y profesionales, al tiempo que facilitarán una mayor participación en la vida de la ciudad, lo que nos beneficia a todos. Confío en que habrá más iniciativas de este tipo en el futuro”.

Datos