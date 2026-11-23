Las autoridades de la Ciudad de Nueva York nuevamente se plantan judicialmente contra acciones federales: este lunes la Administración de Zohram Mamdani se unió a una nueva coalición nacional que se opone en tribunales a la regla federal que podría dejar sin ayuda para el alquiler a familias en las que conviven niños ciudadanos estadounidenses y padres sin un estatus migratorio elegible.

Según la Alcaldía, la demanda fue presentada ante un tribunal federal de Massachusetts por una coalición encabezada por la Ciudad y el Condado de San Francisco, a la que se sumaron Nueva York y otros 16 gobiernos locales y agencias de vivienda.

Los demandantes solicitan una orden preliminar que suspenda la aplicación de la regla y piden que el tribunal la deje sin efecto al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se pone en riesgo a las familias”, dijo Mamdani en el anuncio.

Por su parte, el abogado principal de la Ciudad, Steven Banks, sostuvo que la medida contradice la intención del Congreso de preservar la unidad de estos hogares. “Ningún padre debería tener que enfrentar la dolorosa decisión de separarse de su familia para evitar que sus hijos pierdan la asistencia de vivienda”, afirmó.

De igual forma, a través de una nueva plataforma de la Oficina de Asuntos del Migrante de la Ciudad de Nueva York (MOIA) se ofrece información útil para que las familias que consideran podrían ser afectadas por la eventual puesta en marcha de esta norma federal, tomen medidas de forma consciente.

De la objeción administrativa a los tribunales

Agencias municipales ya habían pedido a Washington que retirara la propuesta. En una carta presentada el 21 de abril, con aportes de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), la Ciudad sostuvo que la sección 214 de la ley federal de vivienda permite prorratear la ayuda para preservar la unidad familiar.

También advirtió que, en un mercado con alquileres altos y pocas viviendas disponibles, la pérdida del subsidio podría empujar a algunas familias al hacinamiento o al sistema de albergues.

La acción municipal se suma a una demanda colectiva distinta, presentada el 19 de noviembre por The Legal Aid Society y otras organizaciones en representación de inquilinos y asociaciones de residentes.

“Ninguna familia debería tener que elegir entre mantener un techo sobre su cabeza y seguir viviendo junta. Durante décadas, las familias de estatus migratorio mixto han podido permanecer unidas en viviendas con asistencia federal. La regla de HUD amenaza con desmantelar esa protección y poner en riesgo sus hogares y su estabilidad”, argumentó Lucy Newman, abogada supervisora de la Unidad de Vivienda Pública de The Legal Aid Society.

“Seguiremos impugnando esta política ilegal en los tribunales y acompañando a las familias cuyas vidas se verían alteradas. Agradecemos al alcalde Mamdani y a los funcionarios electos que se suman a nuestra lucha para proteger a las familias y ayudarlas a conservar sus viviendas“, añadió Newman.

Asimismo, Faiza N. Ali, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía, advirtió que “esta regla federal pasa por alto las necesidades y el bienestar de las familias inmigrantes, impone una carga adicional a los hogares y amenaza la estabilidad de familias que han construido sus vidas juntas”.

"Ninguna familia debería tener que elegir entre mantener un techo sobre su cabeza y seguir viviendo junta. Durante décadas, las familias de estatus migratorio mixto han podido permanecer unidas en viviendas con asistencia federal. La regla de HUD amenaza con desmantelar esa protección y poner en riesgo sus hogares y su estabilidad" Lucy Newman – Abogada en The Legal Aid Society.

Demandas tras demandas

La demanda por los subsidios de vivienda es el segundo litigio de coalición anunciado desde septiembre en el que la administración de Zohran Mamdani impugna una medida federal que afecta a familias inmigrantes.

El 14 de septiembre, Nueva York encabezó una demanda con Chicago, San Francisco, Seattle y los condados de Santa Clara y King contra la regla de carga pública, que amplía el margen de las autoridades migratorias para considerar el uso de beneficios públicos al evaluar solicitudes de residencia permanente.

En otro frente, la Ciudad defendió sus leyes de santuario ante una demanda presentada por el Gobierno federal, que un juez desestimó el 15 de octubre.

¿Qué está en juego para las familias?

Con el sistema vigente, un hogar de estatus mixto recibe un subsidio reducido que toma en cuenta a los integrantes elegibles. La familia asume la parte del alquiler correspondiente a quienes quedan fuera del beneficio.

La regla final del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), publicada el 12 de noviembre, exige verificar la ciudadanía o el estatus migratorio elegible de cada integrante, incluidos los menores, y limita el prorrateo al período de verificación en los casos previstos por la ley.

Si se determina que un integrante es inelegible y sigue viviendo en el hogar, la familia puede perder la ayuda, incluso si otros miembros son ciudadanos estadounidenses.

La medida alcanza a la vivienda pública, los vales de la Sección 8 y otros programas federales de alquiler. Si entra en vigor el 14 de diciembre, los hogares mixtos que ya reciben asistencia tendrán, por regla general, 90 días desde esa fecha para presentar la documentación pendiente.

El riesgo en Nueva York se aprecia en un análisis municipal de 2019, elaborado ante una propuesta similar, que identificó unos 2,800 hogares de estatus mixto, con 11,400 personas, entre ellas 4,900 menores. Esas cifras corresponden a aquel análisis. La Alcaldía advierte que, a escala nacional, decenas de miles de personas podrían quedar expuestas a perder su vivienda.

Gobierno federal defiende el cambio

De forma oficial, HUD esgrime que exigir la verificación de todos los integrantes ajusta la política a su interpretación de la sección 214 y permite redirigir recursos limitados a hogares en lista de espera cuyos miembros cumplen todos los requisitos.

La agencia federal reconoce que retirar la ayuda puede aumentar la inseguridad habitacional entre algunas familias que hoy la reciben.

“Es inaceptable que los veteranos sin hogar, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las víctimas de violencia doméstica sigan esperando en las listas mientras inmigrantes en situación irregular y personas no elegibles defraudan nuestro sistema. Los contribuyentes estadounidenses ya no cargarán con ese costo”, defiende Scott Turner, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) en un comunicado.

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